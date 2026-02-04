रोपळे चौक बनला अपघाताचा सापळा ... !
ROP26B02600
रोपळे चौक बनला अपघाताचे केंद्र
.........
एसटी बस थांब्याला जागेचा अभाव; प्रवासी थांबताहेत रस्त्यावर
...........
सकाळ वृत्तसेवा
रोपळे बुद्रूक, ता. ४ : पंढरपूर-कुर्डुवाडी राज्य मार्गावरील रोपळे (ता. पंढरपूर) येथील एसटी बस थांबा हा चौक अक्षरशः अपघातांचे केंद्र बनले आहे. या ठिकाणी दोन शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते, परिसरात एसटी बससाठी जागा नसल्यामुळे प्रवासी थेट मुख्य रस्त्यावरच थांबलेले असतात. निष्काळजी व्यवस्थेमुळे नुकताच एका शाळकरी मुलाचा अपघात झाल्याची घटना घडली असून गावात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
रोपळे चौक हा पंढरपूर तीर्थक्षेत्रापासून अवघ्या १४ किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे येथे दिवसभर प्रवाशांची, भाविकांची आणि वाहनांची मोठी वर्दळ असते. मात्र इतक्या महत्त्वाच्या ठिकाणी एसटी बस थांब्यासाठी स्वतंत्र जागा नाही, बायपास रस्ता नाही, सुरक्षित थांबा नाही. एसटी बस तसेच खासगी वाहने मुख्य रस्त्यावरच थांबत असल्यामुळे वाहतूक अचानक अडते, मागून येणारी वाहने भरधाव असतात आणि त्यामुळे अपघाताचा धोका सातत्याने निर्माण होतो. महिला, मुली, नागरिक आणि शाळकरी मुले रस्त्याच्या कडेला तासनतास बसची वाट पाहत उभे राहतात, ही परिस्थिती पाहता एखादी मोठी दुर्घटना होण्याचीच वाट पाहिली जात आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
या गंभीर प्रश्नाकडे आजवर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने किंवा प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. अपघात घडूनही केवळ पाहणी, निवेदन आणि आश्वासनांपलीकडे काहीच झाले नाही.
कोट
बस थेट रस्त्यावर थांबते, खासगी वाहणेही रस्त्यावरच थांबतात. समोरून येणारे वाहन दिसत नाही. त्यामुळे अपघात होतच राहतात. हा चौक धोकादायक आहे. कुणाचा जीव गेला तरच प्रशासन जागे होणार का?
- संभाजी पवार, रहिवासी, रोपळे बुद्रूक, (ता. पंढरपूर)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.