मलकापूर रोटरी कडून साडी वाटप
मलकापूर रोटरी क्लबतर्फे
जखिणवाडीत गरजूंना कपडे
मलकापूर, ता. १ : येथील रोटरी क्लबच्या वतीने जखिणवाडी (ता. कऱ्हाड) येथे सामाजिक बांधिलकी जपत २०० गरजूंना नवीन व उपयोगी कपड्यांचे मोफत वाटप केले.
या उपक्रमाला लाभार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त व सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. थंडीच्या दिवसांत गरजूंना दिलासा देणारा हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरला असून, अनेक लाभार्थ्यांनी रोटरीचे आभार मानले.
या कपडे वाटप कार्यक्रमासाठी रोटरी क्लबचे अध्यक्ष राहुल जामदार, सचिव विजय दुर्गावळे, प्रोजेक्ट अध्यक्ष सलीम मुजावर यांच्यासह भगवानराव मुळीक, विजया माने, संजय बडदरे, रोटरीचे मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित सदस्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गरजूंना कपडे वितरित केले.
समाजातील दुर्बल घटकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवण्याचा रोटरी क्लबचा हा उपक्रम कौतुकास्पद असून, भविष्यातही असे सामाजिक उपक्रम राबवले जातील, असे यावेळी रोटरीचे अध्यक्ष श्री. जामदार यांनी सांगितले.
