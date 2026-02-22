साळवडे येथील बंधाऱ्यास ‘रोटरी’तर्फे २० ढापे
नसरापूर, ता.२२ : रोटरी क्लब ऑफ पुणे गांधीभवन यांच्या वतीने साळवडे (ता.भोर) येथील बंधाऱ्याला पाणी अडवण्यासाठी २० ढापे देण्याची मदत करण्यात आली. तसेच गावातील दिव्यांग व्यक्तींच्या बचत गटाला व्यवसाय करण्यासाठी पीठ गिरणीसाठी आर्थिक साहाय्यही देण्यात आले.
रोटरी क्लब ऑफ पुणे गांधीभवन यांच्या वतीने साळवडे येथील विशाल जाधव यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले आहेत. रोटरीच्या माध्यमातून बंधाऱ्याला बुधवारी (ता.१८) गावामधील बसवण्यासाठी २० ढापे देण्यात आले. तर गावामधील दिव्यांग व्यक्तींच्या बचत गटाला व्यवसाय चालु करण्यासाठी पीठ गिरणी घेण्यासाठी लागत असलेल्या रुपये ५० हजाराची मदत देखील क्लबच्या वतीने देण्यात आली.
यावेळी रोटरीच्या अध्यक्षा अश्विनी शिलेदार, सचिव शामल मराठे, पोजेक्टहेड संगीता जोशी, विकास भुरे, संजय कुलकर्णी, सरपंच माया भडाळे, उपसरपंच रोहिणी रांजणे, सुभाष सणस, गणपत जाधव, पुष्पा शेडगे, संदीप खुळे, संभाजी जगताप, दीपक तांबट, दीपक भडाळे, जयवंत शेडगे, विशाल जाधव, चक्रधर भडाळे, शांताराम तांबट आदी उपस्थित होते.
विशाल जाधव यांनी यावेळी माहिती देताना सांगितले कि, रोटरीच्या वतीने साळवडे गावची हफप्पी व्हिलेज उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली केली आहे. आत्तापर्यंत गावात कूपनलिका, सौरदिवे, अंगणवाडी साठी भांडी, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, अंगणवाडी व शाळेला रंगकाम अशी कामांसाठी पुढाकार घेतला आहे.
क्लबच्या अध्यक्षा अश्विनी शिलेदार यांनी बोलताना नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी क्लबच्या वतीने सातत्याने समाजात मदत केली जाते.
दरम्यान, संगीता जोशी यांनी गावतील शेतकऱ्यांनी शेतकरी गट स्थापन करण्याचे आवाहन केले तर दीपक भडाळे यांनी आभार व्यक्त केले.
062111
