आरटीई 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाबाबत पालकांमध्ये संभ्रम

पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची पहिली सोडत काही दिवसांपूर्वी निघाली. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी होणे अपेक्षित होते. परंतु लॉकडाऊनमुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाली. परिणामी प्रवेशाचा पुढील टप्पा कधी पुर्ण होणार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्‍चित कधी होणार, अशा संभ्रमात सध्या पालक आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या प्रक्रियेत निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सध्या लॉकडाऊनमुळे अपुर्ण आहे. प्रवेशाचा पुढचा टप्पा कधी सुरू होणार, असे प्रश्‍न पालक विचारत असल्याचे अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षक हक्क मंचाच्या पालक संघाच्या अध्यक्षा सुरेखा खरे यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा येत्या शैक्षणिक वर्षात (2020-21) राज्यातील जवळपास नऊ हजार 331 शाळांमधील एक लाख 15 हजार 298 जागांसाठी ही प्रक्रिया होत असून त्यासाठी तब्बल दोन लाख 95 हजार 236 अर्ज आले आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेत सोडतद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी पुढील सुचना आल्यानंतरच कागदपत्रे तपासून घेण्यासाठी पडताळणी समितीकडे जावे. त्याबाबत सविस्तर माहिती पोर्टलवर देण्यात येईल. पडताळणीसाठी दिलेल्या मुदतीनंतर संबंधित पालकांचा प्रवेशाचा हक्क राहणार नाही. तसेच प्रतीक्षा यादीसाठी संदेश आलेल्या पालकांनी मूळ निवड यादीमधील बालकांच्या प्रवेशाचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा संदेश पाठविण्यात येईल. त्या कालावधीतच या पालकांनाही पडताळणी समितीकडे जावे लागणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे. 25 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेशाची सद्यस्थिती :

जिल्हा : शाळा : राखीव जागा : आलेले अर्ज : पहिल्या सोडतीत निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या

पुणे : 972 : 16,949 : 62,919 : 16,617

नगर : 396 : 3,541 : 7,065 : 3,382

औरंगाबाद : 584 : 5,073 : 16,587 : 4,914

नाशिक : 447 : 5,557 : 17,630 : 5,307 ""पालकांनी आरटीई 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाबाबत निश्‍चित रहावे. लॉकडाऊन संपल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत होणार आहे. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक ती काळजी घेऊनच प्रवेश प्रक्रियेचा पुढील टप्पा सुरू करण्यात येईल.''

- दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग

