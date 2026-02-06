आखरवाडी येथे आठवणींना उजाळा
चास, ता. ६ ः ‘‘ग्रामीण भागातील विकास हाच केंद्रबिंदू मानून गावच्या विकासाचा ध्यास मनाशी बाळगून लोककल्याणकारी योजना राबविणारा विकास पुरुष, दूरदृष्टी असणारा नेता आपल्यातून आज हरपला आहे,’’ अशी भावना माजी सरपंच गणपत मुळूक यांनी व्यक्त केली.
आखरवाडी (ता. खेड) येथे दिवंगत अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन केले होते. यावेळी मुळूक बोलत होते.
गावाच्या परिसरात दादांच्या आठवणी चिरंतन स्मरणात राहण्यासाठी दादांचा अर्धपुतळा उभारण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे मुळूक यांनी सांगितले. यावेळी कुशाभाऊ मुळूक, गोविंदराव मुळूक, वसंतराव मुळूक, भाऊसोहेब बोऱ्हाडे यांसह अनेक नागरिक उपस्थित होते त्यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
