नियम न घेती ध्यानी ते होती नरकाचे धनी

सतत ओव्हरटाईम करून यमदेवांबरोबरच यमदूतही थकून गेले होते. अनेक यमदूत ‘माझ्या मुलाचे लग्न आहे’, ‘बायको आजारी आहे’, ‘मुलांच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे आठ-दहा दिवस सुटी मिळावी’, असे विनंती अर्ज करून थकले होते. मात्र, यमदेव कोणालाही सुटी मंजूर करत नव्हते. सुटी मिळत नसल्याने यमदुतांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला. पुढचा धोका ओळखून यमराजाने ‘मेस्मा’ कायदा लागू केला. त्यामुळे कोणालाही संपावर वा रजेवर जाण्यास कायद्याने बंदी घातली. एकदा यमराजाने बैठक बोलावली. ‘‘पृथ्वीवर कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. त्यामुळे आपले काम वाढले आहे. जी मंडळी मास्क लावत नाहीत, सॅनिटायझरचा वापर करत नाहीत, संचारबंदीचे निर्बंध मोडत आहेत, अशा लोकांना आपण प्राधान्य देऊ. कारण हीच मंडळी निरपराध लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत आहेत.’’ असे म्हणून त्यांनी नवीन आदेश काढले. दोन दिवसांनी यमदुतांनी दिनेश पुणेकरला उचलून आणले. मात्र, आपल्याला का आणलं, असा जाब त्याने चंद्रगुप्ताला विचारला. किमान पूर्वकल्पना तरी द्यायला काय हरकत होती, असा त्याचा आक्षेप होता. इतकंच काय; पण माहितीच्या अधिकारात आपल्या मृत्यूची कारणेही त्याने मागवली. सरुवातीला त्याच्याकडे कोणीच लक्ष दिले नाही. त्यावेळी त्याने उपोषणाचे हत्यार उपसले. ‘हा काय प्रकार आहे? एक सर्वसामान्य माणूस, त्याच्या मृत्यूचे कारण जाणू इच्छितो. मात्र, त्याच्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही. याबाबत मी आजच इंद्रदेवाला ई-मेल करून, ‘तुमच्या राज्यात किती अंधाधुंदी चालू आहे. त्यापेक्षा पृथ्वी बरी.’ असा जाब विचारणार आहे.‘स्वर्ग टाइम्स’ या वर्तमानपत्रात ‘वाचकांच्या पत्रव्यवहारात’ लिहून तुमच्या अब्रूचे धिंडवडे काढतो की नाही बघा.’ असे बोलत दिनेशने आकांडतांडव केला. ‘‘मी कालपासून येथे आहे. मला साधी एक अप्सरा दृष्टीस पडली नाही. तर त्यांचे नृत्य कधी पाहायला मिळणार? आम्ही फक्त चित्रपटांमधूनच अप्सरांचे नृत्य पाहायचे का? सर्वसामान्यांची पृथ्वीवर तर हेटाळणी होतेच; पण स्वर्गातही ती चालू आहे, हा अनुभव विषण्ण करणारा आहे.’’ दिनेश बराच वेळ बोलत होता. तेवढ्यात चंद्रगुप्ताने दिनेशला बोलावले. त्याच्या पाप-पुण्याचा आलेख त्याला दाखवला. त्यानुसार आपला प्रवेश स्वर्गात होणार नसून, तो नरकात निश्‍चित झाला आहे, असे सांगितले. ‘‘पुण्यात कोरोनाची साथ जोरात सुरू असताना आपण कधीही मास्क लावला नाही. ‘दंड घ्या, पण मास्क लावणार नाही’ या आपल्या भूमिकेने आपण अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलात. अनेकदा पोलिस, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घातलीत. कडक निर्बंध असताना मुद्दाम ते मोडून तंबाखूची पुडी वा सिगारेट आणण्याच्या नावाखाली चार-पाच किलोमीटर हिंडून यायचा. कधीही सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले नाही की सॅनिटायझरचा वापर केला नाही. त्यामुळे तुम्हाला कोरोना झाला आणि त्यातच तुमचा अंत झाला.’’ चंद्रगुप्ताने समजावून सांगितले.

‘‘पण संकटकाळी देव तुमच्या मदतीला उभा राहतो, असे म्हणतात. मग माझ्याबाबत तसे का झाले नाही.?’’

‘‘प्रत्यक्ष देवाने डॉक्टर, पोलिस, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या रूपात येऊन, तुला विनाकारण फिरू नको, असे सांगितले. कोरोनाचे नियम पाळण्याचे आवाहन केले. मात्र, तू कोणाचेच ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हतास. त्यामुळे नाईलाजाने तुला इकडे बोलावून घ्यावे लागले.’’

‘‘इकडे आमचा दिनक्रम कसा असेल?’’ दिनेशने विचारले.

‘‘कायमस्वरूपी तोंडावर मास्क लावायचा आणि दिवसभर गपगुमान सांगेल ते काबाडकष्ट करायचे.’’ चंद्रगुप्ताने सांगितले. त्यावर दिनेश म्हणाला, ‘‘ते सगळं ठीक आहे; पण दुपारी एक ते चार आम्ही विश्रांती घेणार म्हणजे घेणारच. तो आमचा हक्क आहे.’’



Web Title: S L Khutwad Writes fictional situation of man died due to corona and enter in heaven