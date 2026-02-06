‘सागरमाला’ अंतर्गत महाराष्ट्रात ११ योजनांचे काम सुरू
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ६ ः सागरमाला योजनेअंतर्गत राज्यातील ३१ योजनांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली होती. यातील २० योजनांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ११ योजनांचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे बंदर आणि जल वाहतूक खात्याचे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी शुक्रवारी लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
सागरमाला योजनेअंतर्गत सर्व ३१ योजनांसाठी सरकारने दोन हजार ४२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावेत, यासाठी निर्धारित कालावधीत योजनांना मंजुरी देणे, राज्य सरकार तसेच इतर कार्यान्वयन संस्थांसोबत बैठका घेतल्या जातात. भूमी अधिग्रहण, संबंधित कायदे आणि इतर समस्यांवर तोडगा काढण्याकरिता समुद्र राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) व राष्ट्रीय सागरमाला समितीशी वेळोवेळी चर्चा केली जाते, असेही सोनोवाल यांनी शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सदस्य अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
‘शिर्डी येथे अमृत फार्मसी नाही’
शिर्डी येथील साई बाबा संस्थानद्वारा संचालित साईबाबा रुग्णालय आणि श्री साईनाथ सामान्य रुग्णालयात अमृत फार्मसी उघडण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत सांगितले. ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे सदस्य भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
