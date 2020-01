सकाळ चित्रकला स्पर्धा 2020 : रंगाच्या दुनियेत हरविले चिमुकले स्पर्धक (व्हिडिओ)

पुणे : रंग, रेषा, छटांच्या माध्यमातून सलग तीन पिढ्यांच्या कल्पनाशक्तीचे इंद्रधनू खुलवत त्यांना व्यक्त होण्याची संधी देणारी सकाळ चित्रकला स्पर्धा २०२० आज उत्साही वातावरणात सुरु झाली.

‘पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स लिमिटेड प्रस्तुत आणि पॉवर्ड बाय लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लिमिटेड सकाळ चित्रकला स्पर्धा २०२०’ आज रविवारी (ता. १२) सकाळी महाराष्ट्र आणि गोव्यात एकाच वेळी घेण्यात आली. पुणे शहरातील वाघोली, धायरी, पर्वती, धनकवडी, खडकी, बिबेवेवाडी, टिळक रस्ता तसेच पिंपरी चिंचवड या भागातील शाळांमध्ये सकाळी चित्रकला स्पर्धा उत्साहात सुरु झाली.

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती, घोडेगाव, मंचर, निमगाव म्हाळुंगी, शिरुर, भोर, चाकण, राजगुरुनगर येथेही चित्रकला स्पर्धेला सुरवात झाली असून विद्यार्थ्यांनी उत्स्फुर्तेने सहभाग घेतला आहे. हे चिमुकले स्पर्धक चित्रकलेतून आपले कल्पनाविश्व कागदावर उतरवत आहेत. रेखाटलेल्या चित्रांमध्ये रंग भरताना ही मुले हरवून गेली आहेत. कोणी फुलांची, कोणी निसर्गाचे, कोणी पाण्यातील विश्व तर कोणी आकाशातील तारे असे नानाविध चित्रे रेखाटली आहे. याचित्रांमधून काही विद्यार्थ्यांनी समाजाला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

