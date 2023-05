By

पुणे : केंद्रातील भाजप्रणित एनडीए सरकारला अर्थातच मोदी सरकारला नुकतीच ९ वर्षे पूर्ण झाली. या नऊ वर्षांच्या कलावधीत सरकारनं अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. तसेच या काळात देशात अनेक घडामोडी देखील घडल्या. पण विरोधकांनी यावरुन सरकारला वेळोवेळी घेरण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्या. याद्वारे सरकार विरोधकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप वारंवार विरोधकांकडून केला जात आहे. या मुख्य आरोपांसह इतर आरोपांबाबत महाराष्ट्रातील जनतेला काय वाटतं? याची माहिती सकाळच्या सर्व्हेमधून समोर आली आहे. (Sakal Saam Survey on Narendra Modi Government of Nine years)

विरोधकांनी सरकारवर केलेले आरोप

नोटाबंदीचा निर्णय फसला देशात धार्मिक तेढ वाढलं जातीय तणावात वाढ ठराविक उद्योजकांनाच लाभ देण्याचं धोरण बेरोजगारीत वाढ अर्थव्यवस्थेत आल्या अडचणी केंद्रीय तपाय तंत्रणांचा वापर करुन विरोधकांवर दबाव संविधानिक मुल्यांची पायमल्ली होतेय

या आरोपांबाबत महाराष्ट्रातील जनतेला काय वाटतं? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सकाळ माध्यम समुहानं सर्व्हेक्षणाच्या (Sakal Survey) माध्यमातून केला आहे. महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा आणि ४८ लोकसभा मतदारसंघात हा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेला ४८,७८० लोकांनी प्रतिसाद दिला असून आपली मतं व्यक्त केली आहेत. (Latest Marathi News)

जनतेनं मोदी सरकारवरील आरोपांबाबत भाष्य करताना नोटाबंदी आणि बेरोजगारीबाबत सर्वाधिक नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये अनुक्रमे १५ टक्के आणि १४.२० टक्के लोकांनी सरकारील आरोपांत तथ्य असल्याचं म्हटलंय. त्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करुन विरोधकांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याच्या आरोपांवर ९ टक्के नागरिकांनी तथ्य असल्याचं म्हटलं आहे.