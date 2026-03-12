ढेबेवाडी जनावरांमुळे साखरी धरणात ''गढूळाचं पाणी
जनावरांमुळे साखरी धरणात ‘गढूळाचं पाणी’
काळगाव जलाशयातील वावर चिंताजनक; नळ योजनांना दूषित पुरवठ्याची शक्यता
ढेबेवाडी, ता. १२ : काळगाव (ता. पाटण) नजीकच्या साखरी धरणाच्या जलाशयात मोठ्या संख्येने जनावरांचे कळप पाण्यावर सोडले जात आहेत. दिवस-दिवस ते डुंबत बसत असल्याने त्यांच्या मलमूत्राने धरणातील पाणी प्रदूषित होत आहे. हेच पाणी काही गावच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी वापरले जात असल्याने सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त हाेत आहे.
काळगावनजीकच्या साखरी धरणाचे लाभक्षेत्र काही गावांपुरतेच मर्यादित असले, तरी ओढ्यातून वाहून येणारे धरणाचे पाणी पुढे वांग नदीला मिळते. त्यामुळे या विभागातील गावांनाही काही प्रमाणात त्याचा फायदा होतो. मराठवाडी, महिंद धरणांत एखाद्या वेळी पाण्याचा तुटवडा होऊन पाणी सोडण्यावर मर्यादा आल्यास काही प्रमाणात का होईना, साखरी धरणातील पाण्याचाही आधार मिळतोच. साखरी धरणात पाणी अडवायला सुरुवात होऊन १५ वर्षे उलटली, तरीही शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांचे काही प्रश्न शिल्लकच आहेत. धरणाची पाणी साठवण क्षमता ७५ दशलक्ष घनफूट असून, सुमारे ३१६ हेक्टरचे लाभक्षेत्र आहे. नदीपात्रालगतच अनेक गावच्या पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी, तसेच शेतकऱ्यांच्या पाणीपुरवठ्याच्या मोटारी आहेत. शिराळा तालुका व काळगावची हद्द जवळ-जवळ आहे. अनेक फार्म हाऊसही त्या परिसरात आहेत. त्या परिसरात शिराळा तालुक्यातील काही कुटुंबे पाळीव जनावरांसह राहात आहेत. जनावरांच्या पाण्यासाठी साखरी धरणाच्या जलाशयाचा त्यांच्याकडून वापर होतो. अनेकदा दिवसभर गायी - म्हशींचे कळप जलाशयात डुंबत असतात. त्यांच्या मलमूत्राने धरणातील पाणी प्रदूषित होते. ज्या ठिकाणी जनावरांचा वावर असतो, तेथील पाणी मोठ्या प्रमाणात गढूळ झाल्याचे दिसून येते. पुढे हेच पाणी काही गावच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी वापरले जात असल्याने सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे. धरणाच्या बांधाच्या खाली डोह आहेत तिथे संबंधित जनावरे मालक जनावरांना पाण्यावर नेऊ शकतात; परंतु तसे न करता जलाशयातील पाण्याचाच वापर सुरू असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले.
-----
(कोट)
--------
आरोग्याशी निगडित या प्रश्नाबाबत संबंधितांशी बोललो आहे. जलाशयातील पाण्याचा वापर काही गावच्या नळ योजनांसाठी होत असल्याने आणि त्या ठिकाणच्या जलशुद्धीकरण यंत्रणाही तितक्याशा प्रभावी नसल्याने काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- सूर्यकांत ऊर्फ राजू काळे
मुख्य समन्वयक, साखरी धरण संघर्ष समिती.
-----------------------------
B08198,
सूर्यकांत ऊर्फ राजू काळे
B08199
साखरी धरण (काळगाव) : धरणाच्या जलाशयात निवांत डुंबत बसलेला जनावरांचा कळप.
---------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.