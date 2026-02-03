तळागाळातील महिलांचा सन्मान; जिल्हा स्तरीय संवाद कार्यशाळा संप्पन्न
WDL26B02676
वडाळा ः सखी प्रेरणा दिवसानिमित्त महिलांचा सन्मान करताना उपस्थित मान्यवर.
महिला उत्पादकांनी पुढे येणे काळाची गरज ः डॉ. पाट्रोती
सखी प्रेरणा दिनानिमित्त उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना पुरस्कार
वडाळा, ता. ३ ः शेतीत सुमारे ७० टक्के काम महिलाच करतात. त्यामुळे महिला उत्पादकांनी पुढे येत स्वावलंबनाची दिशा स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचे केंद्र सदैव तत्पर आहे, असे प्रतिपादन भारतीय मिलेट्स संशोधन संस्था, हैदराबाद अंतर्गत सोलापूर प्रादेशिक केंद्राचे प्रमुख डॉ. परशुराम पाट्रोती यांनी केले.
तळागाळातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी समर्पित स्वयंसेवी संस्थेने स्वयंशिक्षण प्रयोग (एसएसपी) यांच्या वतीने सखी प्रेरणा दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामीण महिला नेतृत्वाला बळ देणाऱ्या आणि शाश्वत विकासासाठी कार्य करणाऱ्या स्व. प्रेमा गोपालन यांच्या जयंतीनिमित्त हा वार्षिक उपक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना ‘प्रेमा गोपालन सखी प्रेरणा पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील सुमारे २०० महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.
एसएसपीचे सहसंचालक जी.जी. सेबॅस्टियन, कार्यक्रम व्यवस्थापक कीर्ती लोहार तसेच अर्थ व्यवस्थापक अमर श्रीमल यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. यावेळी चंद्रकांत मांगरुळे यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली. सखी प्रेरणा दिवसाच्या निमित्ताने अनेक महिलांनी स्व. प्रेमा गोपालन यांच्या कार्याची आठवण सांगत, त्यांच्या नेतृत्त्वातून वैयक्तिक व सामाजिक संघर्षांवर मात केल्याचे अनुभव कथन केले. सूत्रसंचालन अनुराधा ओहाळ यांनी केले. अश्विनी कोरके यांनी सहकार्य केले, तर आभार प्रदर्शन मंगल धुमाळ यांनी मानले. या प्रेरणादायी उपक्रमातून महिला नेतृत्वाचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार उपस्थित महिलांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.