दसरा स्पेशल : छत्रपती राजाराम महाराजांच्या समाधीची दररोज होणार देखभाल!

खडकवासला - छत्रपती शिवरायांचे द्वितीय पुत्र व मराठा साम्राज्याचे तिसरे छत्रपती म्हणून छत्रपती राजाराम महाराज यांना ओळखले जाते. त्यांची समाधी सिंहगडावर आहे. याची देखभालीची जबाबदारी पुरातत्व विभागाकडे असते. गडाच्या परिसरातील शिवणे गावचे संतोष दांगट-पाटीलांनी सामाजिक दायित्वाचे भावनेतून जबाबदारी घेतली आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर याची सुरुवात होणार आहे. सिंहगडावर छत्रपती राजाराम महाराज यांची समाधी आहे. हा परिसर एका बाजूला असल्याने दुर्लक्षित राहतो. गडावर येणाऱ्या पर्यटकांना हे समाधी स्थळ माहिती नाही. या पवित्र वास्तुचे देखभाल स्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली होती. हे स्वराज्याचे वैभव दुर्लक्षित होते. गडावर उत्तर बाजूला ही वास्तु आहे. पुरातन वारसास्थळ आहे. पुरातत्वकडे कर्मचाऱ्यांच्या अभावी नियमित देखभाल ठेवण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच, समाधीस्थळाचे सुशोभीकरणाचे संदर्भात महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद केली असून हे काम प्रस्तावित आहे. गडावर देखभाल करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाकडे कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यामुळे, पुरातत्वने अशा वारसा स्थळांची देखभाल करण्याची जबाबदारी संस्था व्यक्तींना सामाजिक दायित्व म्हणून देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार येथील जबाबदारी शिवणे येथील संतोष रोहिदास दांगट यांनी घेतली आहे. ते माजी उपसभापती शेखर दांगट यांचे चुलत बंधु आहेत. गड किल्ल्यावरील वारसा स्थळाची देखभाल करण्यासाठी सामाजिक दायित्व धोरण राबवित आहे. व्यक्ती, सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून त्यासाठी पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सहायक संचालक विलास वाहने यांनी पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमातून विविध गडावर देखभाल करण्यासाठी अनेक शिवप्रेमी व्यक्ती पुढे येत आहेत. आमचे शिवणे गाव कर्यात मावळात म्हणजे गडालगत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या गड किल्ल्यांची सेवा करण्याचा प्रस्ताव माझ्याकडे आल्यावर आम्ही तातडीने तो स्वीकारला.

- संतोष दांगट, साईराज डेव्हलपर्स, शिवणे

- संतोष दांगट, साईराज डेव्हलपर्स, शिवणे छत्रपती राजाराम यांचा इतिहास

जन्म २४ फेब्रुवारी १६७० रोजी किल्ले राजगडावर झाला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वधानंतरच्या मराठी स्वराज्याच्या अतिशय अवघड काळात (१६८९ ते १७००) त्यांनी अकरा वर्षे राज्य केले. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वधानंतर अस्थिर परिस्थिती असल्याने अनेकजण स्वराज्यातून बाहेर पडले होते. अन्य ठिकाणी चाकरी करीत होते. त्या सर्वांना पत्रव्यवहार, संपर्क साधून पुन्हा स्वराज्यात आणण्याची मोठी जबाबदारी छत्रपती राजारामांनी पार पाडली. यावेळी, संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव या विश्वासू सेनापतींच्या सहाय्याने त्यांनी नेतृत्व केले. कारकिर्दीचा त्यांनी मोठा कालखंड त्यांनी तामिळनाडूतील जिंजी येथून स्वराज्याची धुरा सांभाळली. फाल्गुन कृष्ण ९ शके १६२१ म्हणजे ३ मार्च १७०० मध्ये सिंहगडावर त्यांचा मृत्यू झाला. दरवर्षी माघ वद्य नवमीला शासनाच्यावतीने पुण्यतिथीचा कार्यक्रम होतो.

- नंदकिशोर मते, सिंहगडचे अभ्यासक

