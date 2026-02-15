नागठाणे आगळा गौरव
कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकाऱ्याचा निरोप सोहळा
बांधिलकीचा गौरव; सहाय्यक निरीक्षक संदीप वाळवेकर यांचा सन्मान निरोप
नागठाणे, ता. १५ : पोलिसी सेवेतील दैनंदिन कर्तव्य बजावीत असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला हातभार लावणाऱ्या, आपल्या सहकाऱ्यांत वाचनाची आवड रुजविणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या निरोपाचा सोहळा संस्मरणीय ठरला.
निमित्त होते बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप वाळवेकर यांच्या बदलीचे. कोल्हापूर येथे त्यांची बदली झाली. खरेतर बोरगाव पोलिस ठाण्यातील त्यांचा कार्यकाळ जेमतेम वर्षभराचा. मात्र, या अल्पकाळातही त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला. परिसरातील कायदा, सुव्यवस्था अबाधित राखताना त्यांनी संवेदनशील गुन्ह्यांची उकल कौशल्याने केली. त्यापलीकडे जात ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या सोबतीने शैक्षणिक साहित्याची मदत केली. सामाजिक कार्यातही पुढाकार घेतला. त्यांच्या या कार्याची पोचपावती म्हणून पोलिस कर्मचारी, पोलिस पाटील संघटना, नागठाणे विभाग पत्रकार संघातर्फे त्यांचा भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. नगरसेविका हेमलता भोसले, दत्तात्रय घाडगे, सुनील शेडगे, अमोल गवळी, अतुल कणसे, सतीश यादव, सुहास काजळे, अजित कांबळे आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. विजय घोरपडे यांनी सूत्रसंचालन केले. सतीश जाधव यांनी आभार मानले.
कार्यक्रमात पोलिस ठाण्याचा पदभार नव्याने स्वीकारणाऱ्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत हुले, पोलिस उपनिरीक्षक मच्छिंद्र पाटील यांचेही स्वागत करण्यात आले. जिल्हा परिषद सदस्य अजित साळुंखे, विकास जाधव, धनाजी कणसे, प्रमोद पंचपोर, प्रताप भोसले, सूर्यकांत पवार, किरण पवार, अविनाश करांडे, मधुकर कणसे, उद्योजक सागर भोसले, सुनीता घोरपडे तसेच परिसरातील विविध गावचे पोलिस पाटील, पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी उपस्थित होते.
वाचनाचा छंद
संदीप वाळवेकर यांनी वाचनाचा छंद जपला आहे. त्यांचा स्वतःचा ग्रंथसंग्रह आहे. वाचनाची हीच आवड आपल्या सहकाऱ्यांतही रुजविण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. कार्यक्रमास त्यांच्या कुटुंबीयांची उपस्थिती होती. उल्लेखनीय म्हणजे त्यांच्या आईदेखील या वेळी आवर्जून उपस्थित होत्या.
बोरगाव : संदीप वाळवेकर यांचा सत्कार करताना विकास जाधव तसेच मान्यवर.
