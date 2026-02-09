र
सांगली
सत्तेच्या किल्ल्या काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’कडे
भाजपला मित्रपक्षासह १८, शिंदेच्या शिवसेनेला ८, ‘राष्ट्रवादी’ला ६ जागांवर यश
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली, ता. ९ : भाजप विरोधकांचे संघटन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांना भाजपकडून सांगली जिल्हा परिषदेत सत्ता खेचण्यात यश आल्याचे दिसते. त्यांच्या पक्षाने ६१ पैकी १८ जागांवर विजय मिळवत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले. मित्र पक्ष काँग्रेसने ११, तर या आघाडीतील घटकपक्ष अजित पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’ला सहा तर ठाकरेंच्या शिवसेनेने एका जागेवर विजय मिळवला. त्यामुळे ३६ जागांसह महाविकास आघाडीचा जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा दावा सुकर झाला. आठ वर्षाच्या खंडानंतर पुन्हा एकदा काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’ला सत्तेचे दार खुले झाले. गेल्यावेळी २८ जागा जिंकणाऱ्या भाजपची १६ जागांवर घसरण झाली. शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर यांनी खानापूर, आटपाडीत चमकदार कामगिरी करीत आठ जागा जिंकल्या.
ही निवडणूक भाजपविरोधात सर्वपक्षीय महाआघाडी अशा स्वरूपात लढली गेली होती. ईश्वरपूर नगरपालिकेपाठोपाठ जयंत पाटील यांनी जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या २२ पैकी १४ जागा जिंकत वाळवे तालुक्यावरील आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पाटील यांनी आपल्या तासगाव तालुक्यातील सहापैकी चार तर कवठेमहांकाळ तालुक्यातील चारपैकी तीन जागा जिंकत आपला करिष्मा दाखवून दिला. काँग्रेस आमदार विश्वजित कदम यांनीही पलूस कडेगाव तालुक्यात देशमुख बंधूना ‘क्लीन स्वीप’ देत आठही जागा जिंकल्या. या तिघांच्या कामगिरीमुळे भाजपच्या सत्तेला सुरूंग लागला. भाजपला जत तालुक्याने साथ दिली. येथील नऊपैकी आठ जागा जिंकत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भाजपला तारले. मिरज तालुक्यात भाजप आमदार सुरेश खाडे व सुधीर गाडगीळ यांना संमिश्र यश मिळाले. एकूण ११ जागांपैकी भाजपने सहा जागा जिंकल्या. मात्र गतवेळेपेक्षा मिरज तालुक्यात दोन जागा कमीच पडल्या. भाजपचे घटकपक्ष जनसुराज्य शक्ती आणि रयत आघाडीला प्रत्येकी एका जागेवर यश मिळाले आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाने कोकरुड जिल्हा परिषद गटाची जागा जिंकली. ही विद्यमान भाजप आमदार सत्यजित देशमुख यांची हक्काची आहे. त्यांनी आपल्या कन्या साई तेजस्वी यांना इथून रिंगणात उतरवले होते. तर आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या सूनबाई मोहिनी खोत यांनी वाळवे तालुक्यातली बागणी जिल्हा परिषद गटाची जागा चुरशीने जिंकली. काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना यांना भाजपविरोधातील मतांचे ध्रुवीकरण टाळण्यात यश आल्याचे दिसत आहे. जत, मिरज वगळता भाजपला सर्वत्र मोठे अपयश आले. भाजपने सर्वाधिक ६१ पैकी ५० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी १६ जागांवरच यश मिळाले.
..........
पंचायत समितीचे चित्र
जिल्ह्यातील एकूण दहा पंचायत समित्यांपैकी जत पंचायत समितीत भाजपने काँग्रेसच्या ताब्यातून सत्ता घेतली आहे. मिरज पंचायत समितीत भाजप आणि भाजप व काँग्रेस आघाडीत सत्तेसाठी रस्सीखेच असेल. खानापूरमध्ये शिंदे शिवसेना, शिराळ्यात दोन्ही राष्ट्रवादीची, तासगावमध्ये माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीची (अजित पवार), पलूस, कडेगावमध्ये काँग्रेसची सत्ता असेल असे स्पष्ट संकेत आहेत.
................
जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल (एकूण जागा ६१)
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष- १८
भाजप...............१६
काँग्रेस................११
शिवसेना शिंदे........७
राष्ट्रवादी अजित पवार.....६
शिवसेना ठाकरे.......१
रयत क्रांती (सदाभाऊ खोत)...१
जनसुराज्य शक्ती... १
..................
