सांगोल्यात २७४ मतदान केंद्रांवर होणार मतदान; १२४९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

सांगोला : येथील राजमाता अहिल्यादेवी होळकर सभागृहातून मतदान साहित्य घेऊन जाताना अधिकारी व कर्मचारी.
मतदानासाठी १२४९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
२७४ केंद्रांवर आज मतदान; जि.प. ७ तर पं.स.च्या १४ जागांसाठी निवडणूक
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ६ : तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी २७४ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी १ हजार २४९ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी बी. आर. माळी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार बाळूताई भागवत यांनी दिली.
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ७ व पंचायत समितीच्या १४, अशा एकूण २१ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत एकूण २ लाख ६२ हजार ३६७ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार असून, त्यात १ लाख ३५ हजार ९२३ पुरुष, १ लाख २६ हजार ४४० महिला व चार इतर मतदार आहेत.
मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक केंद्राध्यक्ष, तीन मतदान अधिकारी, एक शिपाई व एक पोलिस कर्मचारी अशी नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदानासाठी ३५८ कंट्रोल युनिट व ३६५ बॅलेट युनिट उपलब्ध करून देण्यात आली असून, यंत्रणेत बिघाड झाल्यास राखीव युनिट्स सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग मतदारांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी स्वतंत्र दिव्यांग अथवा पिंक मतदान केंद्रांची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व पोलिस कर्मचारी शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी ११ पासून राजमाता अहिल्यादेवी होळकर सभागृहातून मतदान साहित्य घेऊन आपापल्या मतदान केंद्रांकडे रवाना झाले. मतदानाच्या दिवशी १० मंडलाधिकारी व ५७ महसूल अधिकारी अशा ६७ जणांचे भरारी पथक कार्यरत राहणार आहे.
असा राहील पोलिस बंदोबस्त
निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी सांगोला पोलिस स्टेशनमार्फत चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. २७४ मतदान केंद्रांवर ५४७ पोलिस अधिकारी- कर्मचारी, ३०० गृहरक्षक दलाचे जवान व राज्य राखीव पोलिस दलाची सशस्त्र तुकडी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आली आहे. या बंदोबस्तात २ उपविभागीय पोलिस अधिकारी, १ पोलिस निरीक्षक, १४ सहायक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक यांचा समावेश असल्याची माहिती मंगळवेढा उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपूजे यांनी दिली.
