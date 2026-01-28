सांगोला नगरपरिषद स्थायी व विषय समित्यांची बिनविरोध निवडी; विशेष सभा संपन्न; सभापतींची घोषणा
सांगोला, ता. २८ : सांगोला नगरपरिषद स्थायी समिती व विविध विषय समित्यांवरील सदस्यांचे नामनिर्देशन तसेच विषय समिती सभापती निवडणुकीसाठी विशेष सभा बुधवारी (ता. २८) राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सभागृहात उत्साहात पार पडली. ही सभा पीठासीन अधिकारी तथा मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
यावेळी नियोजन व विकास समिती, सार्वजनिक बांधकाम समिती, स्वच्छता, वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य समिती, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती तसेच महिला व बालकल्याण समिती अशा एकूण पाच विषय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक विषय समितीमध्ये पाच सदस्य तर महिला व बालकल्याण समितीमध्ये सहा सदस्य असतील, असे निश्चित करण्यात आले. स्थायी समिती सात सदस्यांची राहणार असून उपनगराध्यक्ष हे नियोजन व विकास समितीचे पदसिद्ध सभापती असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
यानंतर शिवसेना पक्ष व सांगोला शहर विकास आघाडीमार्फत विषय समित्यांसाठी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्यात आली. सर्व नामनिर्देशनपत्रे वैध ठरविण्यात आल्यानंतर प्रत्येक विषय समिती सभापतिपदासाठी केवळ एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने खालीलप्रमाणे बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबद्दल श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या शेवटी नगराध्यक्ष आनंदा माने, उपनगराध्यक्षद नितीन इंगोले, मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी तसेच सर्व नगरसेवकांनी नवनियुक्त सभापती व समिती सदस्यांचे अभिनंदन केले.
विविध विषय समित्यांचे सभापती
- स्थायी सभापती : आनंदा माने
- नियोजन व विकास सभापती : नितीन इंगोले
- सार्वजनिक बांधकाम : ज्ञानेश्वर तेली
- स्वच्छता, वैद्यक व सार्वजनिक आरोग्य : गोदाबाई बनसोडे
- पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण : वैशाली सावंत
- महिला व बालकल्याण : छायाताई मेटकरी
