सांगोला विद्यामंदिर स्काऊट गाईड क्षेत्र भेट उत्साहात
सांगोला : क्षेत्रभेटीला रवाना होताना सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेतील स्काऊट-गाईडचे विद्यार्थी.
सांगोला विद्यामंदिराच्या विद्यार्थ्यांची क्षेत्रभेट
महूद, ता. ५ : सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेतील स्काऊट व गाईडच्या विद्यार्थ्यांनी वाढेगाव संगम येथील महादेव मंदिराला नुकतीच क्षेत्रभेट दिली.
यामध्ये विद्यामंदिर प्रशालेच्या इयत्ता नववीमधील २६ स्काऊट तर ३८ गाईड असे एकूण ६४ विद्यार्थ्यांनी सहभागी झाले होते. सांगोला तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके, उपप्राचार्य प्रकाश म्हमाणे, विभाग नियंत्रक उत्तम सरगर यांनी विद्यार्थ्यांना क्षेत्रभेटीसाठी शुभेच्छा दिल्या. समूहाने काम करण्याची सवय आणि शिस्त अंगी बाणवणे दृष्टिकोनातून निसर्गरम्य आशा वातावरणात विद्यार्थ्यांनी परिसर स्वच्छता केली.
या क्षेत्रभेटीदरम्यान वाढेगावचे रहिवासी वैजिनाथ घोंगडे यांनी विद्यार्थ्यांना वाढेगाव संगम व महादेव मंदिर या संदर्भाने सखोल माहिती दिली. वाढेगाव तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष तानाजी भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप केले. या क्षेत्रभेटीदरम्यान विद्यार्थ्यानी नेत्रदीपक असे विविध गुणदर्शन कार्यक्रम सादर केले.
या कार्यक्रमास प्रशालेचे मुख्याध्यापक अमोल गायकवाड, उपमुख्याध्यापक चिंतामणी देशपांडे, पर्यवेक्षक व स्काऊट गाईड विभाग नियंत्रक उत्तम सरगर, पर्यवेक्षक काकासो नरुटे व स्काऊट गाईड विभाग प्रमुख प्रशांत रायचुरे उपस्थित होते. सदर क्षेत्रभेट यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी स्काऊट मास्टर वसंत गुळमिरे, चंद्रकांत ढोले आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.
