सांगोला येथे कॅनलवर तरुणावर जीवघेणा हल्ला; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
सांगोल्यात एकावर
कोयत्याने हल्ला
सहा जणांवर गुन्हा दाखल
सांगोला, ता. १७ : तालुक्यातील यलमार मंगेवाडी येथे कॅनलजवळ एका तरुणावर लोखंडी रॉड व कोयत्याने हल्ला केल्याची घटना १५ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी सांगोला पोलीस ठाणे येथे सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
काशीलींग अरविंद खरात (वय ३३, रा. यलमार मंगेवाडी, ता. सांगोला) हे दुचाकीवरून एसटीपी पंपासाठी ऑईल आणण्यासाठी जात होते. गावाजवळील कॅनलवर त्यांची ओळखीतील व्यक्तीशी शेतीविषयक चर्चा सुरू होती. त्यावेळी गावातील कानिफनाथ सीताराम चोरमले, मयूर जालिंदर बंडगर, गजेंद्र विठ्ठल मासाळ, विशाल विठ्ठल मासाळ, गणेश महादेव हगीर व सुनील काशीलिंग मासाळ हे तेथे आले. फिर्यादीस जीवे मारण्याची धमकी देत वाद घातला. त्यानंतर मयूर बंडगर याने कोयत्याने डोक्यावर वार करून जखमी केले, तर गजेंद्र मासाळ याने लोखंडी रॉडने उजव्या हातावर मारहाण केली. विशाल मासाळ याने एसटीपी पाईपने कमरेवर व अंगावर मारहाण केल्याचे नमूद आहे. इतर आरोपींनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत फिर्यादी जखमी झाले आहेत. घटनेचा तपास हवालदार भोसले करीत आहेत.
