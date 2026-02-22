साने गुरुजींच्या विचारांचा आदर्श घेऊन शिक्षकांनी ज्ञानदान करावे ; कवी इंद्रजीत घुले
सांगोला : येथील साने गुरुजी कथामालेच्या वतीने आयोजित गुणवंत शिक्षक सन्मान सोहळ्यास उपस्थित मान्यवर.
शिक्षण माणुसकी घडवणारी संस्काराची शिदोरी
इंद्रजित घुले; साने गुरुजी कथामालेतर्फे गुणवंत शिक्षकांचा सन्मान
महूद, ता. २२ : शिक्षण ही केवळ पदवी मिळवण्याची प्रक्रिया नसून ती माणुसकी घडवणारी संस्काराची शिदोरी आहे. आजच्या आधुनिक युगातही शिक्षकांनी साने गुरुजींना आदर्श मानून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ज्ञानदान करावे, असे आवाहन प्रसिद्ध कवी इंद्रजीत घुले यांनी केले.
सांगोला येथील साने गुरुजी कथामालेच्या वतीने आयोजित गुणवंत शिक्षक सन्मान सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
सांगोला विद्यामंदिर प्रशालेत हा सन्मान सोहळा नुकताच संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी नगराध्यक्ष प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके होते. तर पाहुणे म्हणून सूत गिरणीचे माजी चेअरमन प्रा. नानासाहेब लिगाडे, डॉ. शिवराज भोसले उपस्थित होते. प्रा. झपके म्हणाले की, आजच्या शिक्षण पद्धतीत गुणांची मोठी खैरात होताना दिसत असली, तरी केवळ जास्त गुण मिळविणे म्हणजे गुणवत्ता नव्हे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांच्यातील कौशल्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. प्रा. नानासाहेब लिगाडे यांनी आपल्या मनोगतात पाश्चात्य तंत्रज्ञान आणि भारतीय मूल्यधिष्ठित शिक्षण व्यवस्थेतील फरक स्पष्ट केला.
तालुकाध्यक्ष भीमाशंकर पैलवान यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. सूत्रसंचालन सावित्रा कस्तुरे यांनी केले. सचिव सुनील लिगाडे आणि श्री. हातेकर यांनी आभार मानले.
चौकट
यांना गुणवंत शिक्षक पुरस्कार
दलितमित्र साबळे गुरुजी यांना रामदास भोसले जीवन गौरव पुरस्कार देऊन विशेष सन्मानित करण्यात आले. विजयकुमार इंगवले (जि.प. प्राथमिक केंद्रशाळा सोनंद), वैशाली गुजरे (जि. प. प्राथमिक केंद्रशाळा शिरभावी),धनंजय डोंगरे (मुख्याध्यापक, जवाहर विद्यालय घेरडी) आणि शुभांगी कवठेकर (उत्कर्ष प्राथमिक विद्यालय सांगोला) या शिक्षकांना मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
