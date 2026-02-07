सायंकाळी मतदान केंद्रांवर मोठी गर्दी; सांगोला तालुक्यात शांततेत झाले मतदान
सांगोला तालुका
पाचेगाव ः येथे लग्नाअगोदर मतदानासाठी आलेल्या नवरीसमवेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार व इतर पदाधिकारी.
संगेवाडी (ता. सांगोला) : येथे मतदानासाठी दुपारच्या वेळीच मोठी रांग लागल्याची दिसून आली.
सांगोला ः आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख विविध मतदारसंघात पाहणी करत कार्यकर्त्यांची चर्चा करीत होते.
तालुक्यातील २७४ केंद्रांवर शांततेत मतदान
दुपारनंतर अनेक केंद्रावर गर्दी; शेवटच्या टप्प्यात महिलांचा उत्साह
सांगोला, ता. ७ ः सांगोला तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया उत्साहात पार पडली. सकाळपासून मतदान केंद्रांवर मतदारांची ये-जा सुरू होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात मतदानाचा वेग काहीसा मंद असला तरी सायंकाळच्या सुमारास सर्वच मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. तालुक्यातील सर्व २७४ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली असून कोठेही अनुचित प्रकार घडला नसल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांनी दिली.
लोकशाहीचा हा उत्सव यशस्वी करण्यासाठी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा तसेच राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सतर्क होते. दिवसभरात उमेदवार, आमदार, माजी आमदार व प्रमुख नेतेमंडळींनी विविध गावातील मतदान केंद्रांना भेटी देत मतदान प्रक्रियेची पाहणी केली. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी वृद्ध व महिला मतदारांसाठी वाहनांची व्यवस्था केल्यामुळे मतदानासाठी मतदारांची लगबग वाढल्याचे दिसून आले. दुपारपर्यंत मतदानाचा वेग संथ असला तरी शेवटच्या दोन तासात विशेषतः महिला मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्या. त्यामुळे सायंकाळच्या सत्रात मतदान केंद्राबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले.
तालुक्यात दुपार साडेतीन वाजेपर्यंत एकूण ५१ टक्के मतदान झाले होते. यामध्ये पुरुष मतदार ५०.६० टक्के तर महिला मतदार ५१.४९ टक्के इतके होते. सायंकाळी मतदानाचा वेग वाढल्याने अंतिम टक्केवारीत वाढ मोठी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सायंकाळी मतदार केंद्रावर मोठ्या रांगा लागलेल्या दिसून आल्या.
लग्नाअगोदर नवरीने केले मतदान
पाचेगाव खुर्द येथे विवाहाच्या तयारीत असतानाही रसिका रामचंद्र यादव यांनी मतदान केंद्र गाठत मतदानाचा हक्क बजावला. लग्नाची एकीकडे धावपळ असतानाही वेळ काढत रसिकाने लग्नाच्या अगोदर मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला आणि लोकशाही उत्सव साजरा केला.
मतदान केंद्राजवळच चहापान व नाश्त्याची होती सोय
निवडणुकीसाठी आज गावोगावी मतदान केंद्राकडे येण्या-जाण्यासाठी वाहने विविध उमेदवारांकडून सोय करण्यात आली होती. तसेच गावात मतदान केंद्राजवळ हॉटेल्समधून किंवा इतर ठिकाणी उमेदवाराने मतदानासाठी आलेल्या मतदारांना चहापान व नाश्त्याची सोय केली होती. या अशा छोट्या-मोठ्या मतदान केंद्राजवळील हॉटेलवर मोठी गर्दी प्रत्येक गावात दिसून आली.
