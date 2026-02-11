समाज बांधवांनी एकीतून प्रगती साधावी=संजीव खिलारे
आष्टी ः संजीव खिलारे यांचा सत्कार करताना ॲड. माने व अन्य.
नूतन प. स. सदस्य खिलारे यांचा सत्कार
आष्टी ः सातत्याने अन्यायाविरोधात उभे राहून समाजहितासाठी लढत राहिल्यामुळेच जनतेने मोठ्या मताधिक्याने निवडून दिले आहे. याचा उपयोग सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठीच करेन, समाजबांधवांनी एकीतून प्रगती साधावी, असे आवाहन नूतन तालुका पंचायत समिती सदस्य संजीव खिलारे यांनी केले. आष्टी (ता. मोहोळ) येथे भेटीवेळी संवाद साधताना ते बोलत होते. पोखरापूर गणातून विजय झाल्याबद्दल संजीव खिलारे यांचा अॅड शंतनू माने यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी मोहन शिंदे, ड्रीम वर्ल्ड टुरिझमचे शशांक माने, महादेव माने, अनिल माने, राम माने, जब्बार दरवेशी, यश माने, आण्णा पाटोळे, किसन जाधव, बळीराम खंदारे उपस्थित होते.
