दामाजीचे डिसेंबर अखेरचे बिल शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर अध्यक्ष पाटील
संत दामाजी कारखान्यातर्फे
पंधरवड्यातील हस्ता जमा
.........
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. २४ : श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याने चालू गळीत हंगामात १६ ते ३१ डिसेंबर या पंधरवड्यात ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति मेट्रिक टन २८५० रुपयांप्रमाणे पहिला हप्ता त्यांच्या मागणीनुसार संबंधित बँका व पतसंस्थांमध्ये वर्ग करण्यात आला असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी दिली.
याप्रसंगी उपाध्यक्ष तानाजी खरात यांच्यासह संचालक मुरलीधर दत्तू, गौरीशंकर बुरकूल, गोपाळ भगरे, राजेंद्र चरणूकाका पाटील, भारत बेदरे, दयानंद सोनगे, औदुंबर वाडदेकर, रेवणसिद्ध लिगाडे यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, ऊस उत्पादक सभासद व तोडणी-वाहतूक ठेकेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना अध्यक्ष पाटील म्हणाले, की संचालक मंडळाच्या नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीमुळे दामाजी कारखान्याचे गाळप सुरळीत सुरू आहे. कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांचा संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत कारखान्याचा हंगाम सुरू राहणार असून, शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी घाई न करता यंत्रणेला सहकार्य करावे, ऊस उत्पादक सभासदांचा कारखान्यावर असलेला विश्वास आणि ऊस उत्पादकांची बिले पतसंस्था तसेच राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांमार्फत वर्ग करण्यात आली असून, काही शेतकऱ्यांना मागणीनुसार वैयक्तिक धनादेश देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक श्री. जायभाय यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.