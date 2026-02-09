पुरंदर - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक निकाल
सासवड, ता. ९ :
५० गराडे - दिवे गट (सर्वसाधारण महिला) :
१) रूपाली अमोल झेंडे - २१८२४ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२) दिव्या संदीप जगदाळे - ७८३४ पराभूत (भाजप).
३) ज्योती राजाराम झेंडे - ६०९० पराभूत (शिवसेना).
४) नोटा - २४३.
पंचायत समिती, ९९ गराडे गण (सर्वसाधारण महिला) :
१) अर्चना ज्ञानेश्वर कटके - ८०४३ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस).
२) सुप्रिया विशाल रावडे - ४७९७ पराभूत (शिवसेना).
३) ललिता दिलीप कटके - ४५८५ पराभूत (भाजप).
४) नोटा - १८१.
१०० दिवे गण (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) :
१) अमित भाऊसाहेब झेंडे - १३४५६ विजयी (राष्ट्रवादी).
२) बाळासाहेब दगडू मगर - ३३२० पराभूत (शिवसेना).
३) देविदास संभाजी कामथे - १४९१ पराभूत (भाजप).
४) नोटा - ११७.
५१ बेलसर - माळशिरस गट (सर्वसाधारण) :
१) अजय कैलास इंगळे - ७६२७ विजयी (भाजप).
२) दत्तात्रेय मारुती झुरंगे - ६२०३ पराभूत (काँग्रेस).
३) अमोल दत्तात्रेय कामठे - ५९८१ पराभूत (शिवसेना उ. बा. ठा.)
४) गौरव विजय कोलते - ५८६७ पराभूत (राष्ट्रवादी).
५) रमेश रामचंद्र इंगळे - ५६८१ पराभूत (शिवसेना).
६) शहाजी रत्नाकर कोलते - ११४ पराभूत (आप).
७) नोटा - १९३.
१०१ माळशिरस गण (सर्वसाधारण) :
१) माऊली यादव - ५४२४ विजयी (भाजप).
२) अजिंक्य रामदास कड - ३८२९ पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस).
३) शरद बाळासाहेब यादव - ३५३८ पराभूत (शिवसेना). ४) हनुमंत मुरलीधर काळाणे - २४८० पराभूत (काँग्रेस).
५) संदीप श्रीरंग चौंडकर - १७३ (आप).
६) नोटा - २३९.
१०२ बेलसर गण (सर्वसाधारण) :
१) माणिक बाळासाहेब निंबाळकर - ४८०७ विजयी (शिवसेना).
२) नीलेश कृष्णा जगताप - ४३०८ पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस).
३) कैलास पंढरीनाथ जगताप - ३६२८ पराभूत (भाजप). ४) कुशाल संजय कोलते - २६९७ (काँग्रेस).
५) सुहास नवनाथ खेडेकर - २६७ (अपक्ष).
६) नोटा - २७४.
५२ वीर - भिवडी (सर्वसाधारण) :
१) हरिभाऊ कुंडलिक लोळे - ११६३० विजयी (भाजप). २) समीर अरविंद जाधव - ११०७३ पराभूत (शिवसेना).
३) पुष्कराज संजय जाधव - ७०३८ पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस ).
४) हेमंतकुमार भाऊसाहेब माहूरकर - १८७६ पराभूत (अपक्ष).
५) नवनाथ चंद्रकांत माळवे - ३४४ पराभूत (काँग्रेस).
६) अनिल लक्ष्मण धिवार - ३०० पराभूत (अपक्ष).
७) नोटा - १८८.
१०३ भिवडी गण (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) :
१) सायली मनोज शिंदे - ६७९१ विजयी (भाजप).
२) पूजा सागर मोकाशी - ५९२० पराभूत (शिवसेना).
३) अनुजा अमोल पोमण - ३६११ पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस).
४) नोटा - २६५.
१०४ वीर गण (सर्वसाधारण) :
१) प्रवीण बाळासाहेब जगताप - ५९४० विजयी (शिवसेना).
२) सुधीर शिवाजीराव धुमाळ - ५७९१ पराभूत (भाजप). ३) उत्तम
महादेव धुमाळ - ३२६४ पराभूत (राष्ट्रवादी).
४) महेश चंद्रकांत धुमाळ - ३०५ पराभूत (काँग्रेस).
५) किशोर विश्वास वचकल - ३६९ पराभूत (अपक्ष),.
६) नोटा - १९१.
५३ नीरा - शिवतक्रार (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला) :
१) प्राजक्ता दिगंबर दुर्गाडे - १३५२१ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस).
२) भारती अतुल म्हस्के - ७८०३ पराभूत (शिवसेना).
३) सीमा संदीप धायगुडे - ७६४२:पराभूत (भाजप).
४) सविता राजेंद्र बरकडे - ६४६ पराभूत (काँग्रेस).
५) नोटा - २३२.
१०५ कोळविहिरे गण : (सर्वसाधारण महिला) :
१) स्मिता संतोष निगडे - ५७२९ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस ).
२) शीतल सतीश साळुंके - ४६६३ पराभूत (शिवसेना).
३) सीमा भाग्यवान म्हस्के - ४२३७ पराभूत (भाजप).
४) रत्नमाला दिलीप खैरे - ५१९ पराभूत (काँग्रेस).
५) नोटा - १९३.
१०६ नीरा - शिवतक्रार गण (अनुसूचित जाती महिला) :
१) मोनिका स्वप्नील कांबळे - ६१३६ विजयी (राष्ट्रवादी).
२) वंदना बाळासाहेब भोसले - ३९६३ पराभूत (भाजप). ३) रेखा नितीन केदारी - ३००६ पराभूत (शिवसेना).
४) अर्चना देविदास भोसले - ७३१ पराभूत (अपक्ष).
५) गीता शुद्धोधन सोनवणे - ४३४ (काँग्रेस).
६) नोटा - २३३.
सोमवारी सकाळी १० पासून सासवड येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी झाली.
