सायगाव बाजारपेठेत वाहतुकीचा बोजवारा; प्रशासन झोपेत, नागरिक त्रस्त!
सायगाव बाजारपेठेत वाहतुकीचा बोजवारा
अरुंद रस्ता अन् बेशिस्त पार्किंग; सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
आनेवाडी, ता. १६ : सायगाव (ता. जावळी) येथे वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. बाजारपेठेतील मुख्य रस्ता अत्यंत अरुंद असून, त्याच रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी दुकाने, फेरीवाले, हातगाड्या आणि अनियमित पार्किंगमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. परिणामी, दिवसातून अनेकदा वाहतूक कोंडी होत आहे.
सायगाव ही जावळी तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ आहे. आसपासच्या गावांसाठी प्रमुख खरेदी केंद्र असल्याने येथे सकाळपासून सायंकाळपर्यंत मोठी वर्दळ असते. बाजारपेठेतील अरुंद रस्त्यावरच दुचाकी, चारचाकी तसेच मालवाहू मोठी वाहने बेफिकीरपणे उभी केली जात असल्याने संपूर्ण वाहतूक ठप्प होते. विशेष म्हणजे, दोन मोठी वाहने समोरासमोर आली की संपूर्ण रस्ता अडतो आणि अर्धा ते एक तास वाहनांची लांबच लांब रांग लागते. रुग्णवाहिकेला या कोंडीतून मार्ग काढणे कठीण होत असल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण होत आहे. पावसाळ्यात येथील स्थिती खूपच बिकट होते.
सायगाव बाजारपेठ परिसरात शाळा असल्याने दररोज विद्यार्थी या रस्त्याने ये-जा करतात. बेशिस्तपणे उभी केलेली वाहने, अचानक वळण घेणाऱ्या दुचाकी आणि वेगाने धावणारी चारचाकी यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान मुलांना देखील या वाहतुकीच्या कोंडीचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
संबंधित ग्रामपंचायतीने तत्काळ दंडात्मक कारवाई करून बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करावी, तसेच बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून आनेवाडी ते वाघेश्वर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण होणार असल्याने त्यावेळी या बाजारपेठेतील काम योग्य पद्धतीने करून घेऊन होणारी वाहतूक समस्यांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
उपाययोजनांची गरज
वाहतूक नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त, ‘नो पार्किंग’ फलक, दंडात्मक कारवाई, सीसीटीव्ही व्यवस्था तसेच बाजारपेठेचे सुयोग्य नियोजन करणे अत्यावश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. सायगावसारख्या वाढत्या बाजारपेठेला शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्थेची नितांत गरज असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे काळाची गरज आहे.
सायगाव : येथे झालेली वाहतूक कोंडी. (प्रशांत गुजर : सकाळ छायाचित्रसेवा)
