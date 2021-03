पुण्यात आजपासून कोव्हॅक्सिन लस देणार

पुणे : पुण्यात मंगळवारपासून (ता. १६) भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन लस दिली जाणार आहे. आरोग्य खात्याने ५० हजार लशींचा पुरवठा महापालिकेला केला आहे. मात्र, कोव्हिशिल्ड लशीचा पहिला डोस घेणाऱ्यांना २८ दिवसांनंतर त्याच लशीचा दुसरा डोस निश्चित मिळेल, अशी माहिती आरोग्य खात्याने दिली. पुण्यात १ मार्चपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू झाला. त्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधी असलेल्यांना लस देण्यात येत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढल्याने लस घेण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांची केंद्रावर गर्दी होत आहे. गेले १५ दिवस सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने उत्पादित केलेल्या कोव्हिशिल्ड लशीचे वितरण केले जात होते. पण, ते थांबवून आता कोव्हॅक्सिन लशीचा पुरवठा झाला आहे. याबद्दल महापालिकेचे लसीकरण अधिकारी डॉ. अमित शहा म्हणाले, ‘‘राज्याकडून ५० हजार कोव्हॅक्सिन लस पुरविण्यात आली आहे. ही लस मंगळवारी होणाऱ्या लसीकरणासाठी वितरित केली. तसेच, यापूर्वी कोव्हिशिल्डचा डोस घेतलेल्या नागरिकांचाही २८ दिवसांनंतरचा दुसरा डोस राखीव ठेवला आहे. हा दुसरा डोस ससून रुग्णालय, महापालिकेचे कमला नेहरू आणि राजीव गांधी रुग्णालय येथे मिळेल. तसेच, खासगी रुग्णालयातील त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोव्हिशिल्डची लस त्याच केंद्रांवर मिळेल. त्यासाठी ५० हजार कोव्हिशिल्ड लस केंद्रांना वितरित केल्या आहेत.’’ खुशखबर! CA, CS, ICWA ची डिग्री आता पोस्ट ग्रॅज्यूएशनशी समतुल्य, UGC ने दिली... यापुढे कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या दोन्हीही लशींचे वितरण करण्यात येईल. पुणे महापालिकेला अजून २५ हजार कोव्हॅक्सिनचे डोस देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर २० हजार कोव्हिशिल्ड वितरण करण्यात येईल, असे राज्याच्या आरोग्य खात्याने स्पष्ट केले. कोव्हिशिल्डच्या तुलनेत कोव्हॅक्सिनचे प्रमाण वाढले, इतकेच वेगळेपण या लस वितरणात आहे. बाकी प्रक्रियेत कोणताही बदल नाही. पुणे जिल्ह्यासाठी रविवारी ५० हजार आणि सोमवारी एक लाख लस वितरित करण्यात आली.

- डॉ. संजय देशमुख, सहायक संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पुणे परिमंडळ आरोग्य खात्याच्या सूचना एका लसीकरण केंद्रावर एकच लस दिली जाईल

ज्या लशीचा पहिला डोस मिळाला आहे, त्याच लशीचा दुसरा डोस मिळाला पाहिजे दृष्टीक्षेपात लशीचे वितरण

कोव्हॅक्सिन कोव्हिशिल्ड

पुणे २५ हजार २० हजार

पिंपरी-चिंचवड १० हजार १० हजार

पुणे ग्रामीण १५ हजार २० हजार

Web Title: Second dose of covaxin In pune is Available Now