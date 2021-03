पुणे जिल्ह्यात वर्षभरात कोरोना काळात काय झाले पहा

राज्यातील कोरोनाचे पहिले दोन रुग्ण ९ मार्चला पुण्यात आढळले. संचारबंदीपासून ते लॉकडाउनपर्यंत आणि अनलॉकपासून ते न्यू नॉर्मलपर्यंतचा प्रवास आपण वर्षभरात केला. सप्टेंबरपर्यंत वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे चिंतातूर झालेले वातावरण, एकेका बेडसाठी रुग्णालयांच्या दाराशी लागलेल्या रांगा, ऑक्सिजन मिळविण्यासाठीची दमछाक यातून आता आपण सावरत आहोत. जानेवारीपर्यंत कमी झालेली रुग्णसंख्या आता वाढत असली तरीही त्यावर नियंत्रणाचे प्रभावी मार्ग आपल्याला गवसले आहेत. मार्च २०२० - मृत्यू १ - कोरोनाबाधित रुग्ण ४३ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आणि बंदरांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांची आरोग्य तपासणी.

औषधांच्या कच्च्या मालाची चीनमधून होणारी आयात थांबली.

आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लॉकडाउनची घोषणा.

२५ मार्च लॉकडाउन सुरू एप्रिल २०२० - मृत्यू ८५ - कोरोनाबाधित रुग्ण १,५५२ २५ मार्च ते १४ एप्रिल हे २१ दिवसांचे पहिले लॉकडाउन संपले.

पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट) कीटचा तुटवडा.

एन ९५ मास्कच्या किमती वाढल्या, मृत्यूदर १२ टक्के.

१५ एप्रिल ते ३ मे दुसरे लॉकडाउन सुरु मे २०२० - मृत्यू २४३ - कोरोनाबाधित रुग्ण ५,८७० रुग्णालयात उपचारांसाठी बेड मिळेना.

ससून रुग्णालयात प्लाझ्मा थेरपी यशस्वी.

राज्यात चार पटींनी रुग्ण वाढले.

४ ते १७ मे तिसरे आणि १८ ते ३१ मे चौथे लॉकडाउन जून २०२० - मृत्यू ४३४ - कोरोनाबाधित रुग्ण १४,९६४ देशभरात अनलॉकला सुरवात.

खासगी प्रयोगशाळा शुल्कास कात्री.

खासगी रुग्णालयांमधील खाटा कोरोनासाठी राखीव.

आषाढी पायी पालखी सोहळा रद्द.

अनलॉकमुळे पुण्यात गर्दी वाढली जुलै २०२० - मृत्यू १२१८ - कोरोनाबाधित रुग्ण ६२,३३६ पुण्यात रेमडेसिव्हर इंजेक्शनचा तुटवडा.

उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांच्या दारात रांगा.

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मितीची प्रक्रिया सुरू.

स्वयंसेवी संस्थांच्यावतीने कोरोना केंद्रे सुरु

दहा दिवसांचे पुन्हा लॉकडाउन ऑगस्ट २०२० - मृत्यू २१५३ - कोरोनाबाधित रुग्ण ८५,५४९ देशातील कोरोना लसीची पुण्यात पहिली मानवी चाचणी.

पुण्यात रेमडेसिव्हरचा काळा बाजार.

कोरोनाच्या सावटातही गणेशोत्सवात ‘श्रीं’च्या दर्शनासाठी रविवारी गर्दी.

कोव्हिड केअर सेंटरमधून आर्थिक शोषणाच्या तक्रारी. सप्टेंबर २०२० - मृत्यू २३९५ - कोरोनाबाधित रुग्ण १,१३,७०७ मिरवणुकीशिवाय गणपती विसर्जनाचे ऐतिहासिक वर्ष.

शिवाजीनगर येथील शासकीय अभियांत्रिकी मैदानावर जम्बो हॉस्पिटल सुरू.

पुण्यात देशातील कोरोनाचे सर्वाधिक ॲक्टिव्ह रुग्ण.

रुग्णांना ऑक्सिजनचा तुटवडा.

रेमडेसिव्हिरची किंमत निश्चित. ऑक्टोबर २०२० - मृत्यू १३५१ - कोरोनाबाधित रुग्ण ३९,५५६ दोन महिन्यांनंतर प्रथमच हॉस्पिटलमधील ५६ टक्के खाटा रिक्त.

रक्ताचा अभूतपूर्व तुटवडा.

कोरोना उद्रेकाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक तिसऱ्यांदा दाखल.

ससून रुग्णालयात १९६ दिवसांमध्ये कोरोनाच्या १ लाख चाचण्या. नोव्हेंबर २०२० - मृत्यू ५२० - कोरोनाबाधित रुग्ण १९,३२४ ऑक्सिजनची ३५ टक्के मागणी घटली.

जम्बो हॉस्पिटलमधील रुग्णांची संख्या कमी झाली.

दिवाळीमुळे ऑक्टोबरच्या तुलनेत श्वसनाच्या आजारात ४० टक्के वाढ.

लसीकरणासाठी आरोग्य सेवकांची माहिती संकलन सुरू डिसेंबर २०२० - मृत्यू ४१८ - कोरोनाबाधित रुग्ण २०,०७८ कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता.

आपत्कालीन परिस्थितीत लसीच्या वापरासाठी सिरमचा अर्ज.

ब्रिटनमधील विषाणूंच्या स्ट्रेन धोका वाढला.

बदललेल्या कोरोना विषाणूंसाठी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज. जानेवारी २०२१ - मृत्यू २४६ - कोरोनाबाधित रुग्ण १६,६३१ जिनॉमिक सिक्वेन्सिंगची सुरवात.

पुण्याने केले देशाला लसीचे वितरण.

देशभरात लसीकरणाला सुरवात.

राज्यात कोरोनामुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण ९५ टक्के. फेब्रुवारी २०२१ - मृत्यू १७६ - कोरोनाबाधित रुग्ण २८,४४३ कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ होऊ लागली.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ फ्रंटलाइनचे लसीकरण सुरू.

राज्यात विषाणूंचा नवीन स्ट्रेन नसल्याचे स्पष्ट.

सरकारी रुग्णालयांमधील कोरोनाचे राखीव बेड भरले ८ मार्च २०२१ अखेर - मृत्यू ७६ - कोरोनाबाधित रुग्ण १२,८२४ ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरवात.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी भरीव तरतूद.

खासगी रुग्णालयांमध्ये सशुल्क लस उपलब्ध.

एकूण मृत्यू - ९,३१६ एकूण कोरोनाबाधित - ४,२०,८७७

