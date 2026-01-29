सीना–माढा उपसा सिंचन योजनेसाठी २० लाखांचा चेक सुपूर्द
लऊळ (ता. माढा) : येथे सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलाचा धनादेश सुपूर्द करताना रणजितसिंह शिंदे व इतर मान्यवर.
सीना-माढा योजनेसाठी २० लाखांचा धनादेश सुपूर्द
कुर्डू : सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या थकीत वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याच्या माध्यमातून २० लाख रुपयांचा धनादेश लऊळ (ता. माढा) येथे देण्यात आला. माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्या सूचनेनुसार सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाचे चेअरमन व भाजपचे नेते रणजितसिंह शिंदे यांच्या हस्ते हा धनादेश सीना-माढा योजनेचे अभियंता रावसाहेब लोंढे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. या सहकार्यामुळे सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलाचा प्रश्न मार्गी लागून परिसरातील शेतकऱ्यांना नियमित पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पिकांना दिलासा मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी समाज कल्याण समितीचे माजी सभापती शिवाजी कांबळे, तुळशीचे उपसरपंच दिगंबर माळी, लऊळचे माजी उपसरपंच संजय लोकरे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रतिनिधी बापू लोकरे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटक सिद्धेश्वर घुगे आदींसह ग्रामस्थ व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
