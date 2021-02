लसीकरण केंद्रावर पोहोचले आदर पूनावाला; ट्विटरवरून दिली माहिती

नवी दिल्ली - सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पूनावाला यांनी शुक्रवारी पुण्यातील लसीकरण केंद्राला भेट दिली. यावेळी लसीकरण केंद्रातील सेटअपचं त्यांनी कौतुक केलं. तसंच लसीकरणावेळी साक्षीदार झाल्याचा अनुभव त्यांनी शेअर केला आहे.

पूनावाला यांनी पुण्यातील रूबी हॉल क्लिनिक इथं असलेल्या लसीकरण केंद्राला भेट दिली होती. आदर पूनावाला म्हणाले की, लसीकरण केंद्रावरचा अनुभव सुंदर होता. इथला सेटअप जबरदस्त असा होता असंही त्यांनी म्हटलं.

शनिवारपासून भारतात लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. ज्यांना 16 जानेवारीला लस देण्यात आली आहे त्यांना शनिवारी दुसरा डोस दिला जाईल. यामध्ये आरोग्य कर्मचारी, पोलिस, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

It was nice to witness firsthand, the rollout of the vaccine, at one of the vaccination centres at Ruby Hall Clinic, #Pune. What an excellent setup! There are many like this across #India as the @MoHFW_INDIA is scaling up the vaccination drive at a rapid pace. pic.twitter.com/aEFpVD7vrx

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 12, 2021