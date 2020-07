पारशी धर्मीयांसाठी कोरोना लसीचे 60 हजार डोस राखीव; जाणून घ्या कारण!

पुणे - जगभरात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत असताना संपूर्ण जगाचे लक्ष कोरोनाच्या लशीकडे लागून राहिलं आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीत सुरु असलेल्या लशीच्या संशोधनाला यश मिळालं असून त्याची निर्मिती भारतातील आघाडीची कंपनी करणार आहे. दरम्यान, एका वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑक्सफर्डमध्ये तयार होणाऱ्या लशीची भारतात निर्मिती करणार आहे. यातील 50 टक्के वाटा देशासाठी असणा आहे. मात्र हीच कंपनी पारशी लोकांसाठी वॅक्सिनच्या 60 हजार बाटल्या राखून ठेवणार असल्याचं आता म्हटलं जात आहे. कंपनीच्या सीईओंनी केलेल्या या ट्विटमुळे अशी चर्चा रंगली आहे.

भारतातील अब्जाधीश उद्योगपतींमध्ये डॉक्टर सायरस पूनावाला यांचे नाव घेतले जाते. त्यांचा मुलगा आदर पूनावाला हे सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आहेत. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्रॉजेनेकाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या वॅक्सिन ट्रायल आणि उत्पादनामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट पार्टनर आहे. या लशीची मानवी चाचणी सुरू असून भारतातही ट्रायल घेण्यासाठी मंजुरी घेतली जात आहे.

हे वाचा - देशात कोरोनाचा उद्रेक ! ४८ तासांत जवळपास १ लाख कोरोनाबाधितांची भर

आदर पूनावाला यांना टॅग करताना उद्योगपती रॉनी स्क्रूवाला यांनी ट्विट केलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, पारशी लोकांची संख्या खूपच कमी राहिली आहे. वॅक्सिन आल्यानंतर या लोकांना वाचवण्यासाठी काम करण्यासाठी एक लॉबी काम करत आहे. तर पारशी लोकांसाठी याची मागणी का केली जाऊ नये. त्यातही जेव्हा एक पारशीच वॅक्सिनच्या निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहे.

Yes, @RonnieScrewvala, we will keep more than enough for the community. Our production capacity of just one day will be enough to cover every Parsi on the planet...given the size of our community! https://t.co/qkCDrynMeW

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) July 26, 2020