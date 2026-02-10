ग्रामीण भागात शिवणकलेच्या विविध प्रकारांकडे मुली व गृहिणींचा वाढता कल, आरी वर्क शिकण्याकडे जास्त कल.
कुर्डू (ता. माढा) ः येथे शिवण क्लास व आरीवर्कचे प्रशिक्षण घेताना मुली व महिला.
ग्रामीण भागातील गृहिणींचा आरी वर्ककडे कल
बचत गटांकडून प्रशिक्षण शिबिरे;
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डू, ता. १० ः ग्रामीण भागातील मुली व गृहिणींमध्ये सध्या शिवणकलेच्या विविध प्रकारांचे प्रशिक्षण घेण्याकडे मोठ्या प्रमाणात कल वाढत आहे. पारंपरिक शिवणकामासोबतच फॅशन डिझायनिंग, ब्लाऊज डिझाईन, सलवार-कमीज, कुर्ती, लेहंगा, बुटीक पॅटर्न, तसेच मशिन एम्ब्रॉयडरी, आरी वर्क, हँडवर्क व सजावटीच्या शिवणकामाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी महिला पुढे येत आहेत.
ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या दृष्टीने स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, ग्रामपंचायत तसेच शासकीय योजनांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या प्रशिक्षणामुळे महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी उपलब्ध होत असून, आर्थिक उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होत आहेत.
आजच्या बदलत्या फॅशन ट्रेंडनुसार ग्राहकांच्या मागणीनुसार कपड्यांची शिवण, नक्षीकाम व डिझाईन करण्याचे कौशल्य महिलांनी आत्मसात केल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत त्यांच्या कामाला चांगली मागणी निर्माण होत आहे. अनेक महिलांनी स्वतःचे लघुउद्योग सुरू करून परिसरातील इतर महिलांनाही रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
शिवणकलेचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर काही महिलांनी स्वतःचे बुटीक सुरू केले असून, काही महिला ऑनलाइन माध्यमातून ऑर्डर स्वीकारून आपले काम विस्तारत आहेत. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला असून सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरणाला चालना मिळत आहे.
ग्रामीण भागातील मुली शिक्षणासोबतच शिवणकलेचे कौशल्य आत्मसात करत असून भविष्यात रोजगाराच्या दृष्टीने ही कला त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. शिवणकलेमुळे ग्रामीण महिलांचे जीवनमान उंचावत असून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल ठरत आहे.
कोट
- गावामध्येच शिवण क्लास अरे वर्क क्लास गेल्या चार वर्षांपासून शिकवत असून, सुमारे दीडशे ते पावणे दोनशे महिला प्रशिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभा राहिल्या आहेत. पतीबरोबर संसारात आर्थिक उत्पन्नाच्या बाबतीत हातभार लावत आहेत. ज्या संस्थेला प्रशिक्षण आयोजित करायचा आहे. त्यासाठी शिक्षक म्हणून अनेक ठिकाणी जात आहेत प्रतिसाद चांगला मिळत आहे.
- स्वप्नाली शिंदे, प्रशिक्षक, शिवणकला व आरी वर्क
