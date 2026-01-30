सांगोल्यात बापूसाहेब झपके क्रीडा अकादमी अंतर्गत संभाजी कदम बास्केटबॉल अकादमीचे उद् घाटन
सांगोला : येथील बापूसाहेब झपके क्रीडा अकादमी अंतर्गत संभाजी कदम बास्केटबॉल अकादमीचे उद्घाटन करताना भारतीय बास्केटबॉल संघाचे प्रशिक्षक संभाजी कदम व इतर मान्यवर.
कदम बास्केटबॉल क्रीडा अकादमीचे उद्घाटन
सांगोला विद्यामंदिरच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
महूद, ता. ३० : सांगोला तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक, थोर स्वातंत्र्य सेनानी गुरुवर्य बापूसाहेब झपके यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ बापूसाहेब झपके क्रीडा अकादमीची स्थापना करण्यात आली. या अंतर्गत संभाजी कदम बास्केटबॉल क्रीडा अकादमीचे उद्घाटन भारतीय बास्केटबॉल संघाचे प्रशिक्षक संभाजी कदम यांच्या हस्ते नुकतेच झाले.
सांगोला विद्यामंदिर प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेजचे २०२६–२७ हे अमृत महोत्सवी वर्ष असून, त्या पार्श्वभूमीवर या क्रीडा अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही अकादमी सांगोला शहर व तालुका बास्केटबॉल असोसिएशनशी संलग्न राहणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थाध्यक्ष प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके होते.
यावेळी मल्लिकार्जुन घोंगडे, प्रशुद्धचंद्र झपके, शंकरराव सावंत, शीला झपके, चंद्रशेखर अंकलगी, पुणे येथील संभाजी कदम बास्केटबॉल अकादमीचे संचालक व प्रशिक्षक शरद नागणे, सांगोला तालुका बास्केटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुहास होनराव, सचिव प्रशांत मस्के, प्राचार्य अमोल गायकवाड तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
प्रमुख पाहुणे संभाजी कदम हे भारतीय सैन्यात सुभेदार पदावर कार्यरत असून, राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघाचे प्रशिक्षक आहेत. ग्रामीण भागातील खेळाडूंना योग्य मार्गदर्शन, कौशल्य विकास व राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळावी, या उद्देशाने ही अकादमी स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संस्थाध्यक्ष प्रा. प्रबुद्धचंद्र झपके यांनी संस्थेचा व १९८२ पासून अखंड सुरू असलेल्या बास्केटबॉल स्पर्धेचा इतिहास मांडत ग्रामीण भागात बास्केटबॉल रुजविण्यास संस्थेने मोठे योगदान दिल्याचे नमूद केले. अमृत महोत्सवी वर्षात शिक्षणासोबत क्रीडा क्षेत्रात उचललेले हे पाऊल तालुक्यातील खेळाडूंना नवी दिशा देणारे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्राचार्य अमोल गायकवाड यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. सूत्रसंचालन प्रा. धनाजी चव्हाण व सुनील मोरे यांनी केले, तर प्रशांत मस्के यांनी आभार मानले.
चौकट
अकादमीची वैशिष्ट्ये...
- ग्रामीण भागातील खेळाडूंना तांत्रिक व शास्त्रीय प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी खेळाडू घडवण्यावर भर
- वेळ, पैसा व ऊर्जेचा योग्य वापर होण्यासाठी मार्गदर्शन
- अनुभवी प्रशिक्षकांच्या देखरेखीखाली सराव
