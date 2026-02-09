पाटण, मतमोजणी
पाटणला निर्विवाद ‘शंभूराज’
पाटणकरांचा सुपडासाफ; झेडपीत सहा, तर पंचायत समितीत १३ जागांवर विजयासह सत्तांतर
पाटण, ता. ९ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा फॉर्म्युला सलग दुसऱ्यावेळी प्रत्यक्षात उतरवला. पंचायत समितीत १३-१ ने सत्तांतर घडवून तालुक्यात पुन्हा ‘शंभूराज’च असल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद गटाच्या ७ पैकी ६ जागा जिंकून इतिहास रचत भाजपला चारीमुंड्या चीत केले. पाटणकर पिता-पुत्रांना म्हावशी गट व गणाच्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले. विजयी उमेदवार व समर्थकांनी गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करत देदीप्यमान विजय साजरा केला.
येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांच्या वसतिगृहात सकाळी दहा वाजता निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी सोपान टोंपे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार अनंत गुरव यांच्या नेतृत्वाखाली २३ टेबलवर मतमोजणीस सुरुवात झाली. विधानसभा निवडणुकीत ढासळलेल्या पाटणकरांच्या गोकूळ तर्फ हेळवाक गटात पालकमंत्र्यांच्या शिवसेनेचे मोठ्या फरकाने तिन्ही उमेदवार विजयी झाले. कोयना, केरा व वनकुसवडे पठारावर जल्लोष सुरू झाला. तारळे गटातही गट व गणाचे तिन्ही उमेदवार मोठ्या फरकाने बालेकिल्ल्याला शोभेल, असा कौल पालकमंत्र्यांना दिला.
कोयनेत सपाटून मार खालेल्या भाजपला म्हावशी गट व गणाने तारले. हे दोन्ही उमेदवार भाजपचे विजयी झाले. मात्र चाफळ गणात देसाईंनी दोन निवडणुकीत काठावर फसवलेल्या या गणात दीड हजाराहून अधिक मतांची आघाडी घेत सत्तांतर घडविले. येथे जिल्हा परिषद उमेदवार भरत साळुंखे यांना क्रॉस वोटिंगचा फटका बसला नसता, तर चित्र वेगळे दिसले असते. गोकूळ तर्फ हेळवाक गटात व चाफळ गणात मिळालेला विजय सत्तांतर घडवून गेला.
तारळ्याप्रमाणे मल्हारपेठ, मारूल हवेली गटात मंत्री देसाईंचे अभेद्य बुरूज नावाप्रमाणे अभेद्य राहिले.
लक्षणीय लढती ढेबेवाडी विभागातील दोन्ही गटांत होत्या. भाजप नेते भरत पाटील आणि माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांच्या सौभाग्यवतींचा अनुक्रमे काळगाव व मुंद्रुळकोळे गटातून नवख्या उमेदवारांनी पराभव केला. भाजपचे नेते हिंदुराव पाटील यांच्या मुलालाही मुंद्रुळकोळे गणात व माजी उपसभापती रमेश मोरेंना कुंभारगाव गणात पराभव पत्करावा लागला.
पंचायत समितीत शिवसेनेला १३, तर भाजपला अवघी एक जागा मिळाली. यावरून पालकमंत्री देसाई यांनी भाजपला धोबीपछाड दिल्याचे दिसून येते. निकाल जाहीर होईल तसे विजयी उमेदवार व समर्थक गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करत होते. सर्व निकाल जाहीर झाल्यावर पाटण ते मरळी साखर कारखाना दरम्यान, विजयी मिरवणूक काढण्यात आली. सकाळपासूनच तालुक्यात व मतमोजणी परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता.
A01212
पाटण ः मृणाल पाटील, नितीन काळे व विजय पवार यांच्यासह विजयाची खूण दाखविताना कार्यकर्ते.
