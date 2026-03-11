ज्येष्ठ कुस्ती निवेदक शंकर आण्णा पुजारी यांना जीवनगौरव पुरस्कार देण्याची मागणी
कुर्डू, ता. ११ ः महाराष्ट्रातील कुस्ती मैदानांवर आपल्या पहाडी आवाजाने आणि अभ्यासपूर्ण निवेदनशैलीने दीर्घकाळ प्रभाव टाकणारे ज्येष्ठ कुस्ती निवेदक शंकर आण्णा पुजारी (कोथळीकर) यांना महाराष्ट्र शासनाने जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करावे, अशी मागणी कुस्ती क्षेत्रातून पुढे आली आहे.
कुस्तीपटू म्हणून सुरुवात केलेल्या शंकर आण्णा पुजारी यांना काही कारणांमुळे कुस्ती अर्धवट सोडावी लागली. मात्र लाल मातीशी असलेले नाते कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी कुस्ती निवेदनाचा मार्ग स्वीकारला. सुरवातीला हा प्रयोग नवीन असला तरी त्यांच्या दमदार आवाजाने, प्रभावी शब्दरचनेने आणि कुस्तीविषयक सखोल अभ्यासामुळे प्रेक्षकांची दाद मिळू लागली. पुढे महाराष्ट्रातील विविध जिल्हे, तालुके आणि गावांतील कुस्ती मैदानांवर त्यांचे निवेदन नियमितपणे ऐकू येऊ लागले. कुस्तीचा इतिहास, दिग्गज पैलवानांचे पराक्रम, तसेच पारंपरिक आखाडा संस्कृती यांची माहिती त्यांनी आपल्या निवेदनातून जिवंतपणे मांडली. खाशाबा जाधवांपासून ते आधुनिक काळातील अनेक पैलवानांच्या कामगिरीचा संदर्भ देत त्यांनी कुस्तीविषयक परंपरा आणि इतिहास प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला. गेल्या सुमारे ४५ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी सुमारे ४ हजारांहून अधिक कुस्ती मैदानांवर निवेदन केले असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या प्रेरणेने राज्यात अनेक तरुण निवेदक पुढे आले. वयोमान आणि आरोग्याच्या कारणांमुळे त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून निवेदनापासून अलिप्तता स्वीकारली आहे. मात्र कुस्ती क्षेत्रासाठी त्यांनी दिलेल्या दीर्घ सेवेला शासनाने मान्यता देत त्यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करावे, अशी मागणी कुस्ती क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
- प्रसिद्ध कुस्ती निवेदक पैलवान शंकर अण्णा पुजारी यांच्या उत्कृष्ट कुस्ती निवेदनामुळे अनेकांना कुस्ती आवडू लागली. मोठं कुस्ती मैदान म्हणले की शंकरांना पुजारी कुस्ती निवेदक असणारच त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन शासनाने जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करावे.
- संदीप चोपडे, प्रसिद्धीप्रमुख, महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघ
