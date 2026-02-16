पिंपोडे बुद्रुक शंकरराव जगताप जयंती
शंकरराव जगतापांमुळे
कार्यकर्त्यांचाही सन्‍मान

महाजन; वाघोलीत जयंतीनिमित्त अभिवादन

पिंपोडे बुद्रुक, ता. १६ : शंकरराव जगताप हे कार्यकर्त्यांना जपणारे नेतृत्व होते. त्यांनी कार्यकर्त्यांना कायम पाठबळ दिले. कोरेगाव तालुक्यातील माझा प्रत्येक कार्यकर्ता आमदाराच्या तोडीचा आहे, असे ते अभिमानाने सांगत. राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व देणारे अण्णा राजकारणातील एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व होते, असे गौरवोद्‌गार कोरेगाव एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव दत्तात्रय महाजन यांनी काढले.
वाघोलीतील शंकरराव जगताप आर्टस्‌ ॲण्ड कॉमर्स कॉलेजच्या वतीने शंकरराव जगताप यांच्या जयंती कार्यक्रमात श्री. महाजन बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून संभाजी धुमाळ उपस्थित होते. त्यांनी अण्णांनी केलेल्या कार्याची आठवण करून दिली. कोरेगाव तालुक्यातील कुठल्याही गावातील रस्ता असो, समाज मंदिर असो, दुष्काळात केलेले शेततळे, पाटबंधारेची कामे असो, आजही अण्णांच्या कार्याची ओळख करून देतात. आजच्या रस्त्याची दुरवस्था पाहिल्यावर अण्णांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही, असे त्‍यांनी आवर्जून नमूद केले.
यावेळी शंकरराव जगताप तथा अण्णांच्‍या जयंतीनिमित्त घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि प्रशासकीय सेवक उपस्थित होते. डॉ. विपिन वैराट यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. संजय साळुंखे यांनी सूत्रसंचालन केले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षरोपण करण्यात आले. प्रभारी प्राचार्य डॉ. लता आंदे यांनी आभार मानले.

फोटो :..........01616
वाघोली : शंकरराव जगताप जयंती कार्यक्रमात बोलताना दत्तात्रय महाजन, व्यासपीठावर संभाजी धुमाळ, लता आंदे आदी.
