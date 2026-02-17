सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साहित्यिक पुरस्कारांची घोषणा
जयसिंगराव पवार - YSH26B05069
सदानंद देशमुख - YSH26B05067
नारायण सुमंत - YSH26B05068
सहकारमहर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील साहित्यिक पुरस्कारांची घोषणा
अकलूज, ता. १७ ः सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साहित्यिक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, डॉ. जयसिंगराव पवार, डॉ. सदानंद देशमुख, नारायण सुमंत यांना जाहीर झाला आहे. या पुरस्कारांचे वितरण सोमवारी (ता.२३)उदय सभागृह येथे सकाळी १० वाजता करण्यात येणार असण्याची माहिती पुरस्कार समितीच्या अध्यक्षा स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील यांनी दिली.
शंकरनगर येथील विजय गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टतर्फे साहित्यातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते पाटील साहित्यिक पुरस्कार देण्यात येतो. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची उपस्थिती असणार आहे. रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह, मानाचा फेटा, शाल व श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या सोहळ्याला परिसरातील सर्व साहित्यप्रेमी, वाचक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन संयोजकांतर्फे करण्यात आले.
पुरस्कारांचे मानकरी :
डॉ. जयसिंगराव पवार (विशेष जीवनगौरव पुरस्कार): ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि व्यासंगी अभ्यासक, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्या इतिहासावर सखोल संशोधन करीत महाराष्ट्राच्या इतिहास लेखनाला नवी दिशा देणारे डॉ. जयसिंगराव पवार यांना विशेष जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
--
डॉ. सदानंद देशमुख (विशेष पुरस्कार): मराठी साहित्यातील ग्रामीण जीवनाचे वास्तव मांडणारे कादंबरीकार, ‘बारोमास’ या कादंबरीला साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ग्रामीण जगण्यातील संघर्ष आणि शेती संस्कृती हा लेखनाचा मुख्य गाभा असणाऱ्या डॉ सदानंद देशमुख यांना विशेष पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
--
नारायण सुमंत (साहित्यिक पुरस्कार): संवेदनशील कवी आणि लेखक म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण करीत सामाजिक जाणीवा आणि मानवी भावभावनांचे दर्शन साहित्यातून घडविणाऱ्या नारायण सुमंत यांना साहित्यिक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
