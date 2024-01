Sharad Pawar : ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे स्वस्त तंत्रज्ञान शोधा; शरद पवार यांचे शास्त्रज्ञांना आवाहन

sharad pawar appeal to scientists to find new technology for green hydrogen esakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : इथेनॉलनंतर आता ग्रीन हायड्रोजन हेच भविष्यातील इंधन बनेल. साखर उद्योगाने त्यासाठी आतापासून पावले टाकावीत. मात्र ग्रीन हायड्रोजन निर्मिती स्वस्त नाही. त्यामुळे परवडण्यायोग्य तंत्र विकसित करण्यासाठी जगातील शास्त्रज्ञांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने मांजरी बुद्रुक येथील मुख्यालयाच्या शिवारात आयोजित केलेल्या तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेला शुक्रवारी (ता. १२) सुरुवात झाली. या वेळी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. ‘जागतिक साखर उद्योगातील शाश्‍वतता, आव्हाने व संधी’ या विषयांचा आढावा घेणाऱ्या या परिषदेत २७ देशांच्या प्रतिनिधींसह अडीच हजार शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ उपस्थित आहेत. शरद पवार म्हणाले, राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी १९७५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या द्रष्ट्या धोरणातून व्हीएसआयची स्थापना झाली. आज ऊस, साखर आणि उपपदार्थांच्या क्षेत्रात ही संस्था जागतिक भरारी घेत असल्याचे पाहून खूप आनंद होतो आहे. कारखान्यांमधील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधून तयार होणारी वीज वापरून जलविद्युत विघटनातून ग्रीन हायड्रोजन तयार करता येते. तसा एक पथदर्शक प्रकल्पदेखील व्हीएसआयने उभारला आहे. मुळात ग्रीन हायड्रोजन हे स्वच्छ व अतिक्रियाशील इंधन आहे. त्यामुळेच ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचे तंत्रज्ञान परवडण्यायोग्य करण्यासाठी शास्त्रज्ञांना प्रयत्न करावेत. ‘भविष्यातील शेती’ संकल्पनेकडे वळा आज देशात पाच कोटी शेतकरी ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस शेती करीत आहेत. मात्र जैविक व अजैविक ताणाचा परिणाम ऊस शेतीमध्ये अनेक समस्या तयार करीत आहे. या समस्या हाताळण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर्स तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स या अत्याधुनिक व्यवस्थेतून नवी व्यवस्थापन पद्धत अवलंबावी लागेल, असे दिशादायक विचार पवार यांनी या परिषदेत मांडले. ‘गडकरींचे मी अभिनंदन करतो’ पवार यांनी रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांचे या परिषदेत जाहीर अभिनंदन केले. ते म्हणाले, ‘‘देशाला उपयुक्त ठरणारे इथेनॉल धोरण आणल्याबद्दल मी गडकरी यांचे अभिनंदन करतो. या धोरणानंतर इथेनॉल क्षेत्रात साखर उद्योगाने भरीव गुंतवणूक केली. गेल्या हंगामात ५०० कोटी लिटरपर्यंत इथेनॉल पुरवठा केला. इथेनॉल उत्पादनातून ९४ हजार कोटींची उलाढाल साखर कारखान्यांनी केली आहे.’’ देशात ३०० नवे इथेनॉल पंप सुरू होणार; गडकरी केंद्र सरकारची अंगीकृत कंपनी असलेल्या इंडियन ऑइलने देशभरात ३०० इथेनॉल पंप देशभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय ऊस परिषदेच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, तसेच साखर उद्योगातील विविध मान्यवर होते. ‘‘भारतीय शेती व्यवस्थेत ऊस हे अतिशय महत्त्वाचे पीक आहे. मात्र केवळ साखर उत्पादन वाढवून चालणार नाही. उपपदार्थांकडे वळावे लागेल. भविष्याचा वेध घेत साखर उद्योगाला वाटचाल करावे लागेल. त्यासाठी आपल्याला आधी समस्या समजावून घ्यावी लागेल. ’’ असे ते यावेळी म्हणाले. ‘हे पवार साहेबांमुळे घडले’ गडकरी यांनी शरद पवार यांची जाहीर स्तुती केली. ‘‘राज्याचा साखर उत्पादक पट्टा त्यातही विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्र हा विकासात पुढे गेला. दरडोई उत्पन्न वाढले. हे केवळ उसामुळे झाले आहे. त्याचे श्रेय व्हीएसआयचे व विशेषतः या संस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्या आदरणीय शरद पवार साहेबांचे आहे,’’ असे गौरवोद्‍गार गडकरी यांनी काढले.