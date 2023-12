Sharad Pawar: आमचं बंड नव्हतंच, तर...; अजितदादांच्या 'त्या' आरोपांवर शरद पवारांनी स्पष्ट केली भूमिका

पुणे : आपण राष्ट्रवादीतून बंड का केलं हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे, हे सांगताना पहिल्यांदाच असं काही होत नाहीए तर यापूर्वी शरद पवारांनी ३८ व्या वर्षी बंड केलं होतं. मी तरी वयाची साठी पार झाल्यावर वेगळी भूमिका घेतली, असं विधान उपमुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नुकतंच केलं होतं. त्यांच्या या विधानाला आता शरद पवारांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

आमचं ते बंड नव्हतच, तर आम्ही एकत्रितरित्या घेतलेला निर्णय घेतला होता, असं पवारांनी म्हटलं आहे. (Sharad Pawar spoke clearly about Ajit Pawar allegations about rebellion act by Sharad Pawar at the early age)