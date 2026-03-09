शरजील इमामला दहा दिवसासाठी जामीन
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ९ : दिल्ली दंगलीचा प्रमुख आरोपी शरजील इमाम याला कडकडडुमा न्यायालयाने दहा दिवसांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. भावाच्या लग्नाला उपस्थित राहावयाचे असल्याने २० ते ३० मार्च या कालावधीत जामीन दिला जावा, अशी विनंती शरजील याने केली होती. त्यावर अति. सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी यांनी जामीन मंजूर केला. सीएए तसेच नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत २०१९ आणि २०२० मध्ये मोठे आंदोलन झाले होते. त्यानंतर दिल्लीत दंगल उसळली होती. याच्या प्रमुख सूत्रधारामध्ये शरजीलचा समावेश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. गैरकृत्य प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) तसेच भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांनुसार शरजील याच्याविरोधात आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ताहीर हुसेन, उमर खालीद, इशरत जहां, खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लिम अहमद, सलीम मलीक, मो. सलीम खान, अथर खान, सफूरा झरगर, नताशा नरवाल आणि देवांगणा कालिता हे दंगल प्रकरणातील अन्य आरोपी आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.