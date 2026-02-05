विंग. पंचवीस वर्ष अपघात विरहित सेवेबद्दल चालक शेखर पाटील यांचा सन्मान

विनाअपघात सेवेबद्दल शेखर पाटलांचा सन्मान
कोळे, ता. ५ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन एसटी महामंडळात कऱ्हाड आगारात चालक म्हणून २५ वर्षे विनाअपघात व सुरक्षित सेवेबद्दल काले (ता. कऱ्हाड) येथील शेखर पाटील यांचा आगार व्यवस्थापकांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
आगारातील कार्यालयात कार्यक्रमात आगार व्यवस्थापक शर्मिष्ठा पोळ यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र देऊन श्री. पाटील यांना गौरविण्यात आले. काले येथील सर्वसामान्य कुटुंबातील श्री. पाटील १९९९ मध्ये एसटी महामंडळात भरती झाले. त्यांची बहुतांशी सेवा कऱ्हाड आगारातच झाली आहे. दीर्घकाळ विनाअपघात सेवा देणे, हे केवळ कर्तव्य नसून जबाबदारीचे प्रतीक आहे. महामंडळातील जनमानसाची प्रतिमा त्यामुळे उंचावली आहे. प्रवाशांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करून स्वतःचा, तसेच आगाराचा लौकिक त्यांनी वाढवला आहे, असे प्रतिपादन आगार व्यवस्थापक पोळ यांनी केले. श्री. पाटील यांनी दिलेल्या सुरक्षित सेवेचे त्यांनी कौतुक केले. लवकरच त्यांचा २५ हजार रोख आणि सन्मानपत्र देऊन सत्कारही होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानक व्यवस्थापक विक्रम हांडे, किशोर जाधव, अनिल लटके, वैभव साळुंखे, वाहतूक नियंत्रक अनिल सावंत, प्रकाश सूर्यवंशी, एन. बी. मोरे, इंटक संघटनेचे अध्यक्ष जयवंत खबाले, माजी सचिव जितेंद्र मोहिते, सचिव विवेक व्यवहारे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी श्री. पाटील यांचे अभिनंदन केले.
कऱ्हाड ः आगारातील एसटी चालक शेखर पाटील यांचा २५ वर्षे विनाअपघात सेवेबद्दल सत्कार करताना शर्मिष्ठा पोळ. त्या वेळी मान्यवर.
