समाधान शिबिरामध्ये मंगळवेढ्यात 19584 नागरिकांना विविध दाखल्याचे वाटप
मंगळवेढा ः येथील समाधान शिबिरात लाभार्थ्याला दाखल्याचे वितरित करताना जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर शेजारी प्रांताधिकारी बी. आर. माळी, तहसीलदार मदन जाधव.
मंगळवेढ्यात तहसीलचा ‘शेत कुंडली’ उपक्रम चर्चेत
समाधान शिबिरात १५८४ नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. ९ : तहसील कार्यालयाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत आयोजित समाधान शिबिरात एकाच दिवशी १५८४ नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. तहसील कार्यालयाचा ‘शेत कुंडली’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यातील पहिला ठरला.
तालुक्यात एकूण सहा समाधान शिबिरे होणार असून मंगळवेढा व बोराळे मंडळांच्या वतीने जोगेश्वरी मंगल कार्यालयात हे शिबिर पार पडले. शिबिरात महसूल विभागासह विविध विभागांचे एकूण २३ स्टॉल उभारण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रांताधिकारी बी. आर. माळी उपस्थित होते. तहसीलदार मदन जाधव, नायब तहसीलदार शीतल कन्हेरे, तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विद्या तांगडे तसेच पंचायत समिती, वनविभाग, महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर, करुणा क्षीरसागर, संगीता दुधाळ, रमेश भांजे यांच्यासह पंचायत समिती सदस्यही उपस्थित होते. शिबिरात महसूल विभागामार्फत १५८४ नागरिकांना विविध सेवा देण्यात आल्या. पंचायत समितीमार्फत १२ लाभार्थ्यांना ई-मोशन बाईक, ई-रिक्षा, शेळी गट, पिठाची गिरणी व झेरॉक्स मशीनचे वाटप करण्यात आले. कृषी विभागाने आठ लाभार्थ्यांना अनुदान दिले, तर वनविभागाकडूनही शेतकऱ्यांना धनादेश देण्यात आले.
सेल्फी पॉइंट नागरिकांचे आकर्षण
शिबिरातील सेल्फी पॉइंट नागरिकांचे आकर्षण ठरला. तसेच तृतीयपंथीयांना विशेष लाभ देण्यात आले. उमेद अभियानांतर्गत महिला बचत गटांच्या स्टॉलला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शेत कुंडली म्हणजे काय?
शेत कुंडली हा महसूल विभागाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. या उपक्रमात एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतीशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी (एकाच दस्तऐवजात) उपलब्ध करून दिली जाते. म्हणजे शेताची जणू ‘कुंडली’ तयार केली जाते. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव व गट क्रमांक, ७/१२ उतारा व ८-अ मधील माहिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ व प्रकार, पिकांची माहिती, सिंचनाची उपलब्धता, शासकीय योजनांचा घेतलेला लाभ, कर्ज, अनुदान किंवा इतर नोंदी आदींची माहिती दिली जाते असे तहसीलदार मदन जाधव यांनी सांगितले.
