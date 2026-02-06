वडगाव मध्ये आढळले खापरखवल्या प्रजातीचे साप
वडगाव मावळ, ता. ६ : येथील एका पॉलिहाऊसमध्ये एकाच ठिकाणी तब्बल १३ खापरखवल्या (फिप्सन्स शील्डटेल) प्रजातीचे साप आढळून आले. वन्यजीव रक्षक मावळ टीमकडून त्यांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली.
पॉलिहाऊसमध्ये स्वच्छता करण्याचे काम सुरू असताना ओंकार ढोरे यांना जमिनीलगत काही साप हालचाल करताना दिसले. त्यांनी तातडीने वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेचे सभासद जिगर सोलंकी यांना याबाबत माहिती दिली.
पॉलीहाऊसच्या कोपऱ्यात साधारण तीन-चार फूट जागेत तब्बल १३ खापरखवल्या प्रजातीचे साप मिळाले. यामध्ये पिल्ले, नीम-प्रौढ, आणि पूर्ण वाढ झालेले अशा सर्व वयोगटातील सापांचा समावेश होता. एकाच ठिकाणी एवढ्या संख्येने हे साप मिळण्याची ही दुर्मिळ घटना आहे. या घटनेची माहिती वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश शिंदे यांना दिल्यावर वनविभागाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व सापांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांच्या अनुकूल अधिवासात सोडण्यात आले. ओम दळवी, रोहित पवार, आदेश मुथा, निखिल साने यांनी ‘रेस्क्यू’ कार्यात मदत केली. कोणताही वन्यप्राणी जखमी अवस्थेत आढळल्यास नजीकच्या प्राणी मित्रांशी किंवा वनविभागाशी (१९२६) संपर्क साधावा असे आवाहन वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेचे संस्थापक नीलेश गराडे (९८२२५५५००४) आणि अध्यक्ष अनिल आंद्रे यांनी केले आहे.
खापरखवल्या साप हे बिनविषारी असून ते प्रामुख्याने जमिनीखाली किंवा ओलावा असलेल्या मातीत राहणे पसंत करतात. हा साप प्रामुख्याने गांडुळ खातो आणि शेत किंवा पॉलीहाऊसच्या परिसरात आढळून येतो. माती मध्ये राहणाऱ्या या सापाला शेतात कीटकनाशक किंवा नांगरताना धोका होऊ शकतो. म्हणून हे सगळे साप त्यांच्या अनुकूल अधिवासात सोडण्यात आले. आययूसीएन या लिस्ट मधे या सापाचे अजूनही असुरक्षित म्हणून वर्गीकरण करण्यात येते. अशा दुर्मिळ जिवांचे संरक्षण आणि अभ्यास करण्याची गरज आहे.
- जिगर सोलंकी, वन्यजीव संशोधक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.