शिरूरमध्ये जल्लोष अन्‌ गुलालाची उधळण

पाबळ, ता. ९ : एका बाजूला अत्यंत घासून बारी, तर दुसऱ्या बाजूला एकतर्फी विजय... एका बाजूला अपेक्षित निकालांनी होणारा जल्लोष आणि गुलालाची उधळण, त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला अनपेक्षित धक्के बसल्याने झाकोळलेले वातावरण आणि उतरलेले चेहरे... पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत निकालाच्या दिवशी शिरूर तालुक्यात खऱ्या अर्थाने चुरस दिसून आली. संमिश्र निकालांतून बिनीचे शिलेदार निवडून आल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपच्या गोटात आनंदाचे आणि त्याचबरोबर अचूक मोहरे टिपले गेल्याची सलदेखील जाणवली.
शिरूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सात आणि पंचायत समितीच्या १४ गणांची आज रांजणगाव एमआयडीसीतील वखार महामंडळाच्या गोदामात मतमोजणी झाली. १० वाजता सुरू झालेल्या मतमोजणीदरम्यान, सर्व गट - गणांसह शिरूर, हवेली, आंबेगाव तालुक्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी आवर्जून हजेरी लावली होती. पहिला निकाल यायला तब्बल अडीच तासांचा अवधी लागल्याने कार्यकर्त्यांची उत्सुकता ताणली गेली होती व काही प्रमाणात मरगळ देखील आली होती. मतमोजणीमुळे एमआयडीसीतील अंतर्गत अनेक रस्ते बॅरिकेड लावून बंद केले होते. तर पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावरदेखील मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. अनेक रस्त्यांवर वाहनांना प्रवेशबंदी असल्याने कारेगावसह एमआयडीसी परिसर, पोलिस ठाण्याच्या आवार पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या हजारो वाहनांनी भरून गेले होते.
गट व त्या गटातील दोन गण याप्रमाणे मतमोजणी झाली. त्यावेळी संबंधित गट व गणांच्या लोकप्रतिनिधींना मतमोजणी केंद्रात बोलावले जायचे. तेव्हापासून संबंधित गट, गणाच्या मतमोजणीकडे आणि आत गेलेल्या प्रतिनिधींकडून काय मेसेज येतो, याबाबतची तीव्र उत्सुकता बाहेरील उत्साही कार्यकर्त्यांमध्ये लागल्याचे चित्र होते. आतून एखाद्या कार्यकर्त्याचा मेसेज येताच घोषणा, आरोळ्यांसह जल्लोष होत होता. संमिश्र निकालांमुळे मतमोजणी केंद्राबाहेरच्या मोक्याच्या जागा विविध पक्षांकडून पटकावून आपापल्या पक्षाचे बॅनर, नेत्यांचे फोटो आणि पक्षचिन्ह असलेले झेंडे फडकावत जल्लोष केला जात होता. मतमोजणीच्या अखेरच्या टप्प्यात अनेक बडे पदाधिकारी व नेतेमंडळी मतमोजणी केंद्राकडे आल्यानंतर सर्वत्र गुलालाची मुक्त उधळण आणि काही ठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजीदेखील करण्यात आली.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी नाचविली दादांची प्रतिमा
जिल्हा परिषदेच्या सातपैकी चार आणि पंचायत समितीच्या १४ पैकी आठ जागा जिंकून वर्चस्व मिळविलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमा नाचवीत निकालाचा जल्लोष केला, तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे फोटो झळकाविले.
