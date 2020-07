यंत्रणाच चोर...वाळूचे जप्त केलेले ट्रक शासकीय गोदामातून पळवले...पोलिसांनी मात्र...  

शिक्रापूर (पुणे) : बेकायदा वाहतूक करणारे व दंडाला पात्र ठरलेले चार ट्रक तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील शासकीय गोदामातून दहा दिवसांपूर्वी मध्यरात्री अज्ञातांनी पळवून नेले. त्यांचा शोध लागला असून, आरोपीही पुढील दोन दिवसात अटक केले जातील. प्रमुख अधिकाऱ्याचा हात आहे का, याचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती फौजदार राजेश माळी यांनी दिली. इंधन दरवाढीचा वेग सुसाट, डिझेलची दरवाढ सुरूच याबाबत शिक्रापूर पोलिसांनी माहिती दिली की, तळेगाव ढमढेरे येथे ९ व १२ रोजी एमएच १६ एई ९८२२, एमएच १२ एचडी ७८५५, एमएच १२ क्यूजी १३५४ व एमएच १४ सीपी ७०८९ या क्रमांकाचे चार ट्रक बेकायदेशीर वाळू वाहतूक करताना आढळून आले. या चारही ट्रकवर कारवाई करून तळेगाव ढमढेरे येथील शासकीय गोदामात ठेवण्यात आले. हे चारही ट्रक १५ रोजी मध्यरात्रीपासून त्यातील वाळूसह गायब झाल्याचे गोदाम पालक एस. व्ही. डाळिंबकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला कळविले. त्यानुसार तहसीलदार लैला शेख यांच्या आदेशानुसार तळेगावचे मंडलाधिकारी राजू एकनाथ आळणे (वय ४७) यांनी शिक्रापूर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली. त्यानुसार वरील चारही ट्रक व त्यातील वाळू, या एकूण २५ लाख ७३ हजार ५०० एवढ्या मुद्देमालाच्या चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास फौजदार राजेश माळी यांनी मोठ्या खुबीने केला व काल (ता. १९) चारही ट्रकचा शोध लावला. या चारही ट्रकची चोरी करणारे व त्याचे मालक या सर्वांवर गुन्हे दाखल असून, ट्रकसह आरोपींचाही निष्पन्न होऊन त्यांचा ठावठिकाणाही लागला. पुढील दोन दिवसात त्या ताब्यात मिळतील, अशी स्थिती आहे. दरम्यान, १५ रोजी मध्यरात्री ट्रक पळवून नेले असता गुन्हा दाखल व्हायला १७ जुलै रोजी उजाडल्या. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत अनेक शंकाकुशंका उपस्थित होत आहेत. सगळाच घोळ आणि यंत्रणाच चोर...

या चार ट्रक चोरी प्रकरणी शिरुर तहसील कार्यालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असल्याची माहिती तालुक्यात चर्चेचा विषय आहे. याबाबत महसूलचे अनेक कर्मचारी- अधिकारी खासगीत छातीठोकपणे सांगतात. बंदोबस्तातील, दंड झालेल्या गाड्या चोरीला जाणे प्रशासकीय वरदहस्त असल्याशिवाय शक्य नाही.

