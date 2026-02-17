पुणे
नागठाणे शिवसप्ताह
लिंबाचीवाडी येथे
शिवजयंती सप्ताह
नागठाणे, ता. १७ : लिंबाचीवाडी (ता. सातारा) येथे कारजाईमाता मित्र मंडळ व उद्योजक मयूर कणसे, अमोल कणसे यांच्यातर्फे शिवजयंती सप्ताह आयोजिण्यात आला आहे. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, राज्य सहकार संघाचे संचालक धनंजय शेडगे आदींची उपस्थिती राहणार आहे. या वेळी गोविंद महाराज गायकवाड यांचे भारुड, पारंपरिक गोंधळ, जादूगार शक्तीकुमार यांचे जादू प्रयोग, चांडाळ चौकडी फेम बाळासाहेब यांचे कीर्तन, महिलांसाठी ''होम मिनिस्टर'', शिवव्याख्यान आदी कार्यक्रम आयोजिण्यात आले आहेत. गुरुवारी (ता. १९) शिवप्रतिमा व शिवज्योतीची भव्य मिरवणूक काढली जाणार आहे. शुक्रवारी सायंकाळी ज्योत पूजनाचा मुख्य सोहळा होणार आहे.
