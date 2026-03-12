जनहित जागर मेळावा
नातेपुते (ता. माळशिरस) : दूध उत्पादकांचा सत्कार करताना शिवप्रसाद दूध संघाचे अध्यक्ष शरद मोरे.
---
शेतकरी हितासाठी ‘शिवप्रसाद’ कटिबद्ध
शरद मोरे; गुरसाळे येथे जनहित जागर मेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
नातेपुते, ता. १२ : शिवप्रसाद मल्टिस्टेट सहकारी दूध संघाच्या माध्यमातून सभासदांच्या दुधाला इतर संघांच्या तुलनेत प्रतिलिटर ५ रुपये अधिक दर दिला जात आहे. केवळ दरच नव्हे, तर दुधाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व जनावरांचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी ‘शिवप्रसाद कॅटल फीड’मार्फत दर्जेदार पशुखाद्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. शिवप्रसाद उद्योग समूह शेतकरी हितासाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन समूहाचे अध्यक्ष शरद मोरे यांनी केले.
शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास साधत दुग्ध व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने शिवप्रसाद उद्योग समूह, दहिगाव यांच्या वतीने माळशिरस तालुक्यातील गुरसाळे येथे ‘जनहित जागर मेळावा’ उत्साहात पार पडला. यावेळी मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना श्री. मोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.
दुग्ध व्यवसायातील अडचणी सोडवण्यासाठी आणि हा व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यासाठी उद्योग समूहाने विविध सेवा सुरू केल्या आहेत. ‘शिवप्रसाद अर्बन’ आणि ‘एस.पी.जी. मल्टिस्टेट’च्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसायासाठी सुलभ कर्जपुरवठा केला जातो. ‘एस.पी.जी. इन्शुरन्स’तर्फे जनावरांचा माफक दरात विमा उतरवून शेतकऱ्यांचे जोखीम व्यवस्थापन केले जाते. तसेच ‘शिवप्रसाद मेडिकल सर्व्हिसेस’मार्फत जनावरांसह माणसांसाठीही सवलतीच्या दरात औषधे उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
सामाजिक बांधिलकी जपत ‘शिवप्रसाद फाउंडेशन’च्या वतीने विविध उपक्रमही राबवले जात आहेत. आरोग्य शिबिरांद्वारे मोफत चष्मे वाटप, मोतीबिंदूसह विविध शस्त्रक्रियांचे मोफत आयोजन करून हजारो रुग्णांना दिलासा देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
या मेळाव्यास गुरसाळे परिसरातील सेंटर चालक, शेतकरी, दूध उत्पादक तसेच शिवप्रसाद समूहाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
