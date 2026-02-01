ढेबेवाडी पालकमंत्री देसाई यांची मालदनला सभा
शिवसेनेच्या उमेदवारांना म्हणजे मलाच मतदान
पालकमंत्री देसाई; मालदनमध्ये शिवसेना उमेदवारांची प्रचारसभा
ढेबेवाडी, ता. १ ः विरोधक फक्त निवडणुकीपुरते गावात येतात, खोटी आश्वासने देतात आणि नंतर गायब होतात. अशा भूलथापांना बळी पडू नका. ज्या विश्वासाने मंद्रुळकोळे गटातील जनतेने मला आमदारकीच्या निवडणुकीत भरघोस मते दिली, त्याच विश्वासाने या निवडणुकीतही शिवसेनेच्या सर्व अधिकृत उमेदवारांना साथ द्यावी व प्रचंड मताधिक्याने निवडून द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
मालदन (ता. पाटण) येथे काल मंद्रुळकोळे गटातील शिवसेनेचे उमेदवार मृणाल पाटील, पंचायत समितीचे उमेदवार नितीन काळे व संपदा जाधव यांच्या प्रचारार्थ सभेत ते बोलत होते. यावेळी डॉ. दिलीप चव्हाण, दिलीप जानुगडे, उद्योजक महेश पाटील, मनोज मोहिते, रणजित पाटील, वाय. बी. काळे, ज्योतिराज काळे, रवींद्र माने, नाना साबळे, मनोज पाटील, अंकुश महाडिक तसेच विभागातील शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘आपले सर्व उमेदवार सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न, अडचणी माहिती असणारे आणि अडीअडचणीला धावून जाणारे आहेत. सामान्य कुटुंबांना संधी मिळाली पाहिजे, ही येथील मतदारांची इच्छा होती. त्यानुसार मी उमेदवारी दिली आहे. हे उमेदवार निवडणूक जिंकून गायब होणारे नाहीत. पुढे पाचही वर्षे लोकांच्या सेवेत राहतील.’’
मृणाल पाटील म्हणाल्या, ‘‘पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या माध्यमातून झालेल्या विकासाची पोच मतदानातून देण्याची वेळ आता आली आहे. मी फक्त महेश पाटलांची आणि बनपुरीची लेक आता राहिलेली नाही, तर या विभागाची लेक आहे या लेकीच्या पाठीशी तुम्ही ठाम राहा.’’ मी राजकारण नव्हे, तर समाजकारण करण्यासाठी उभी आहे. फक्त निवडणुकीतच नव्हे, तर पाच वर्षे तुमची सेवा करेन.’’
नितीन काळे म्हणाले, ‘‘मालदन गावाला शंभूराज देसाई यांनी उमेदवारी देऊन आपल्या गावाचा सन्मान केला आहे. निवडणुकीत शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांचा विजय निश्चित आहे. आम्ही पुढील पाच वर्षे तुमच्या सेवेसाठी सदैव उपलब्ध राहू.’’ यशवंत काळे यांनी प्रास्ताविक केले. चंद्रकांत चव्हाण यांनी आभार मानले.
मालदन : सभेत बोलताना शंभूराज देसाई. समोर उपस्थित.
