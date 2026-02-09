‘मशाली’चे निर्विवाद वर्चस्व
कडूस, ता. ९ ः खेड तालुका पंचायत समितीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने बहुमताचा आकडा पार करत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले. पंचायत समितीच्या १६ पैकी नऊ जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेने (ठाकरे) पंचायत समितीची सत्ता काबीज केली. सहा जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस तर शिवसेनेला फक्त एका जागेवर विजय मिळाला. भाजपला मात्र भोपळाही फोडता आला नाही.
खेड तालुक्यातील आठ जिल्हा परिषद गट व १६ पंचायत समिती गणाची मतमोजणी राजगुरूनगर येथील हुतात्मा राजगुरू क्रीडा संकुलमध्ये सोमवारी (ता. ९) पार पडली. या निवडणुकीत शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्ण ताकदीने निवडणूक मैदानात उतरली होती. दोन्ही पक्षांनी सर्वच गट व गणांमध्ये उमेदवार उभे केले होते. यामुळे निवडणुकीची मुख्य लढत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (ठाकरे) यांच्यातच दिसली. या निवडणुकीत १६ पैकी शिवसेनेला (ठाकरे) ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६ तर शिवसेनेला १ जागा मिळाली. चास, वाफगाव, रेटवडी, पिंपळगाव, मरकळ, काळूस, पाईट, नानेकरवाडी व कुरुळी गणात शिवसेनेने (ठाकरे) विजय मिळविला, तर वाशेरे, कडूस, मेदनकरवाडी, आंबेठाण, महाळुंगे व आळंदी गणात राष्ट्रवादीने यश मिळवले.
वाडा गण शिवसेनेने राखला. ठाकरे शिवसेनेला रेटवडी-वाफगाव व पिंपळगाव-मरकळ या दोन्ही गटातील चारही गणात यश मिळाले, तर कडूस-चास, मेदनकरवाडी-काळूस, आंबेठाण-पाईट, महाळुंगे-नाणेकरवाडी व कुरुळी-आळंदी ग्रामीण या पाच गटातील प्रत्येकी एका गणात विजय मिळवता आला, तर त्या गटातील दुसऱ्या गणात मात्र घड्याळाचे काटे वेगाने फिरले. तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील वाडा-वाशेरे गटातील दोन्ही गणांत शिवसेनेचा प्रभाव फिका पडला. सर्वात लक्षवेधी लढत आंबेठाण गणात झाली. या गणात राष्ट्रवादीच्या श्रद्धा मांडेकर यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या रोहिणी पडवळ यांच्यावर फक्त १६ मतांनी निसटता विजय मिळवला, तर महाळुंगे गणात राष्ट्रवादीच्या अश्विनी तरस यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर ७३७७ एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने सर्वात मोठा विजय मिळवला. या यशाने ठाकरे शिवसेनेची खेड तालुका पंचायत समितीवर पकड अधिक मजबूत झाल्याचे दिसून आले. राजगुरूनगर व चाकण नगरपरिषदेत मोठे यश मिळविलेल्या शिवसेनेला मात्र अपयश पदरी पडले. शिवसेनेने १६ पैकी १३ गणांत उमेदवार दिले होते. चास, आळंदी, आंबेठाण गणांत व कडूस, मेदनकरवाडी आणि कुरुळी गटात उमेदवार न देता व पाईट गटात उमेदवार उभा करून ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांना कोंडीत पकडण्याचा डाव शिवसेनेने खेळला होता. परंतु या खेळात शिवसेनाच फसल्याचे दिसले. उमेदवार दिलेल्या १३ पैकी फक्त वाडा गणात शिवसेनेला विजय मिळवता आला. राष्ट्रीय स्तरावरील दोन मुख्य पक्ष असलेल्या भाजप व काँग्रेस पक्षाची तालुक्यात मात्र पीछेहाट झालेली पाहायला मिळाली. सोळा पैकी फक्त पाच गणात कमळ व फक्त एका गणात काँग्रेसचा पंजा रिंगणात लढत होते. परंतु दोन्ही पक्षांना एकाही ठिकाणी लक्षवेधी कामगिरी करता आली नाही. निवडणूक निकाल घोषित झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी भंडारा व गुलालाची उधळण करीत विजयोत्सव साजरा केला.
