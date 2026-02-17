श्री क्षेत्र वीरमध्ये देवांना अलंकारिक पोशाख
परिंचे, ता. १७ : श्री क्षेत्र वीर (ता. पुरंदर) येथे वद्य अमावस्येनिमित्त मंगळवारी (ता. १७) श्रीनाथ म्हस्कोबा व देवी जोगेश्वरी यांच्या उत्सव मूर्तींना पोशाख परिधान करून सुवर्ण अलंकारांनी सजवण्यात आले होते. देवाचे अलंकारिक रूप पाहण्यासाठी महिला भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती.
यात्रा उत्सवानंतर देवांना साज घालून यात्रेचा शीण उतरवला जातो. त्यामुळे यात्रेतून देव खऱ्या अर्थाने मोकळे होतात, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. यात्रा काळात ज्या भाविकांना देवदर्शन झाले नाही, असे भाविक अमावस्येच्या निमित्ताने देवाला येतात. दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना महाप्रसादाचे आयोजन केले होते. शिवरात्रीला मंदिराची पाकाळनी (प्रक्षाळपूजा) केली होती.
अमावास्येला पहाटे महापूजा व धुपारती होऊन मुख्य गाभारा बंद करण्यात आला. सकाळी ६ वाजता गाभारा दर्शनासाठी खुला करण्यात आला. सकाळपासूनच देवस्थान ट्रस्ट व भाविकांतर्फे देवाला अभिषेक करण्यात आले. सकाळी १० वाजता देवाला दहीभाताच्या पूजा बांधण्यात आल्या. देऊळवाड्यात दगडी कासवावर सालकरी गोसावी मंडळीचा गोंधळाचा कार्यक्रम दिवसभर चालू होता. दुपारी १२ वाजता धुपारती होऊन मुख्य गाभारा दर्शनासाठी बंद होता. दुपारी दीड वाजता मुख्य गाभारा दर्शनासाठी खुला करण्यात आला. या वेळी सर्व मानकरी, सालकरी, दागिनदार उपस्थित होते.
सिनाची अमावस्या असल्याने दुपारी दीड वाजता देवाला सुवर्ण अलंकारिक पोशाख करण्याची सुरुवात करण्यात आली होती. महाप्रसादाचे आयोजन समस्त हेंद्रे व गिरमे परिवार यांच्यामार्फत करण्यात आले होते. भाविकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी, होमगार्ड, जादाचे कर्मचारी, परिसर स्वच्छता, यांची व्यवस्था केल्याचे श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त मोहनराव रावसाहेब धुमाळ यांनी सांगितले. यावेळी सर्व विश्वस्त मंडळ, सल्लागार व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
