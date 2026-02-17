नसरापूरला रंगली शिव-पार्वती विवाह मिरवणूक
नसरापूर, ता. २८ : भोलेनाथ शंकर महादेव व पार्वती विवाहाच्या निमित्ताने महाशिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी नसरापूर (ता. भोर) येथे श्री शंकर-पार्वतीची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत श्री शंकर-पार्वतीच्या मुर्तींसमोर अमरनाथ येथील बर्फाचे शिवलिंग प्रमुख आकर्षण ठरले. मिरवणुकीत सहभागी झालेले नरसिंह, महाबली हनुमान व महादेवाचे अवतार व त्यांनी सादर केलेले प्रसंग पाहण्यासाठी नसरापूरसह परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
नसरापूर येथे श्री महादेव बनेश्वर मंदिरामुळे महाशिवरात्रोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. या उत्सवाला जोड देत पौराणिक कथेनुसार महाशिवरात्री दिवशी श्री शिव-पार्वती यांचा विवाह झाला होता. या विवाह सोहळ्यानिमित्त नसरापूर ग्रामस्थ, तरुण मंडळ यांनी या वेळी सलग तिसऱ्या वर्षी श्री शंकर पार्वतीची मिरवणूक नसरापूर स्थानक येथून बनेश्वर चौकापर्यंत काढली. या मिरवणुकीत श्री शिव-पार्वतीचा रथ व त्यामधील बर्फाचे शिवलिंग सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. मिरवणुकीत हिंदुराजा महाकाल अघोरी पथक व मर्दानी आखाडा संगमनेर यांनी सोंगासह सादर केलेली नृत्य मिरवणुकीचे आकर्षण ठरली. यावेळी दणदणाटात ग्रामस्थांकडून ‘हर हर महादेव’चा जयघोष करण्यात येत होता.
मिरवणुकीत पंचमुखी महादेवाचे रौद्ररुप, नरसिंह अवतारात केलेला हिरण्यकशिपूचा वध, दांडपट्टा लाठीकाठीचे मर्दानी खेळ, महाबली हनुमानाचे रुप, महादेवांच्या वरातीमधील भुताखेतांची सोंगे सादर करण्यात आली. अमृता डेकोरेटर यांनी रथाची केलेली सजावटीने मिरवणुकीला आकर्षक रूप आले होते.
नसरापूर गावातील, स्वप्नलोक चौक, एसटी स्टँन्ड, साई चौक, बाजार पेठेतील मुख्य चौकात जागोजाग थांबून सादर केलेल्या प्रसंगांना उपस्थित ग्रामस्थांनी मोठा प्रतिसाद दिला. अघोरी पथकाने सादर केलेले नृत्य व मोठ्या प्रमाणात उधळलेल्या भस्माने शिवमय वातावरण झाले होत. बनेश्वर चौकात महाकाल आरती करण्यात येऊन मिरवणुकीची सांगता करण्यात आली. नसरापूरमधील ग्रामस्थ युवक वर्गाने या मिरवणुकीचे आयोजन केले.