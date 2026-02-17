छत्रपतींचे पुतळे विक्रीस
सोलापूर : विजापूर रोडवरून मूर्ती पाहण्यासाठी मोठी गर्दी करत आहेत.
संभाजी तलावाकाठी शिवरायांच्या देखण्या मूर्तींचा दरबार
सोलापूर, ता. १७ : शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे. विजापूर रोडवरील संभाजी तलाव (कंबर तलाव) परिसर सध्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे. राजस्थानचे कलाकार प्रकाश परमार आणि जगदीश सोळंकी यांनी साकारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अत्यंत देखण्या आणि भव्य मूर्तींनी शिवप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
राजस्थानहून आलेल्या या कलाकारांनी अत्यंत मेहनतीने शिवरायांच्या या मूर्ती घडवल्या आहेत. १ फुटापासून ते तब्बल ४ फुटांपर्यंतच्या या मूर्तींमध्ये महाराजांचे विविध पैलू मांडण्यात आले आहेत. विशेषत: विविध रंगसंगती काळ्या पाषाण रंगातील मूर्तींसह, भव्य अशा ब्राँझ आणि कॉपर फिनिशिंगमधील मूर्ती याठिकाणी उपलब्ध आहेत. बारीक कोरीव काम: मूर्तींवरील अलंकार, शस्त्रे आणि सिंहासनावरील कोरीव काम इतके सुबक आहे की, येणारा-जाणारा प्रत्येक नागरिक घटकाभर तिथे थांबून या मूर्ती न्याहाळत आहे.
४५० रुपयांपासून ते १२ हजारांपर्यंत दर
सर्वसामान्य शिवप्रेमींपासून ते मंडळांपर्यंत सर्वांचा विचार करून या मूर्तींच्या किमती ठरवण्यात आल्या आहेत. यात लहानातील लहान मूर्ती ४५० रुपयांना, तर ४ फुटी भव्य मूर्ती १२ हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. अशा एकूण ६० खास मूर्ती या कलाकारांनी विक्रीसाठी आणल्या आहेत. ‘आम्ही दरवर्षी शिवजयंतीसाठी या मूर्ती श्रद्धेने तयार करतो. सोलापूरकरांचा प्रतिसाद पाहून खूप आनंद होत आहे. १९ फेब्रुवारीला साजरी होणाऱ्या शिवजयंतीपर्यंत सर्व ६० मूर्तींची विक्री होईल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे,’ असे कारागीर प्रकाश परमार व जगदीश सोळंकी यांनी सांगितले.
